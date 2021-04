L’ICESCO lance le prix de la poésie féminine « Poème de l’Année de la femme 2021 »

L’Organisation du Monde islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a annoncé le lancement du Prix ICESCO de la poésie féminine, « Poème de l’Année de la femme 2021 ».

L’Organisation précise dans un communiqué que ce concours, organisé par le Centre de l’ICESCO de langue arabe pour les non-arabophones, sera décerné à trois lauréates et verra la publication des meilleurs poèmes dans un recueil dédié.

S’inscrivant dans le cadre des programmes de l’ICESCO célébrant l’Année de la femme, cette initiative se fixe pour objectif de contribuer à la promotion de la poésie féminine en arabe classique (fus’hâ) et de raviver son rôle positif dans le renforcement de l’interaction culturelle et de la communication humaine, est-il souligné.

Il s’agit aussi d’enrichir la bibliothèque arabe et la scène poétique d’une myriade de poèmes de qualité, traitant des questions de la femme, ses préoccupations, ses espoirs et ses aspirations, de consolider la présence des femmes poètes dans les sphères littéraires arabes et de leur permettre de participer à des prix et faire connaitre leurs réalisations et leur rôle dans la promotion de la société à travers la littérature.

Un jury composé de spécialistes de l’ICESCO et de poètes de renom choisira trois lauréates qui vont recevoir respectivement une récompense de 2.000 $, 1.500 $ et 1.000 $, outre des certificats de mérite, alors que les meilleurs poèmes en compétition seont publiés par les soins de l’ICESCO.

Dans le cadre de ce concours, toute candidate doit soumettre un seul poème en arabe classique (shi’r ‘amûdi ou hurr), et le poème doit également se composer d’au moins 20 vers (forme verticale) ou 30 lignes (forme libre) en respectant la taf’ila, avec un sujet traitant de la femme, ses préoccupations, ses espoirs et ses aspirations, note le communiqué, soulignant que le poème doit être original, non-publié et n’ayant pas obtenu de prix auparavant comme il ne doit pas être en lice dans d’autres compétitions.