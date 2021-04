Les exportations marocaines vers le Brésil en hausse de 23,18 % au premier trimestre

Les exportations marocaines vers le Brésil ont atteint plus de 251,88 millions de dollars au premier trimestre 2021, soit une hausse de 23,18 % par rapport à la même période de l’année dernière, selon le ministère brésilien de l’Economie.

Quant aux importations, elles se sont élevées à 141,74 millions de dollars, le Royaume dégageant un excédent de 110,13 millions de dollars avec la première économie d’Amérique latine, selon la même source.

Au premier trimestre 2020, les exportations marocaines s’étaient élevées à 204,49 millions de dollars, alors que les importations se chiffraient à 132,29 millions de dollars. Ainsi, l’excédent commercial en faveur du Maroc a grimpé au premier trimestre 2021 de 52,56% par rapport aux trois premiers mois de l’année dernière.

Par rapport au trimestre précédent (octobre-décembre, 334,40 millions de dollars), les exportations marocaines ont reculé de 24,68%. Les importations marocaines étaient de 207,51 millions de dollars.

Durant le dernier trimestre de l’année dernière, l’excédent commercial du Maroc était de 126,89 millions de dollars, de 13,2% supérieur au premier trimestre 2021. Après des signes de reprise durant les deux derniers trimestres 2020, le Brésil a replongé dans la récession en raison des mesures de restrictions imposées pour faire face à une vague plus contagieuse et plus meurtrière du coronavirus. L’année dernière, les exportations marocaines vers le marché brésilien ont augmenté de 17,4% en termes de recettes et de 32% en volume.

Dans l’autre sens, les exportations brésiliennes vers le Maroc ont augmenté de 43% l’année dernière, totalisant 671,28 millions de dollars, tirées notamment par une hausse significative de l’exportation du poulet, qui a cru de 49,2% en volume et de 3,4% par rapport aux chiffres de 2019.

Le Royaume, qui continue de caracoler en tête des pays arabes explorateurs vers le Brésil, était excédentaire en 2020 avec le géant sud-américain, devenu le troisième partenaire commercial du Maroc, juste derrière la France et l’Espagne.