Coronavirus: Plus d’un million de décès en Europe depuis l’apparition de la maladie

La pandémie de coronavirus a fait au moins 2.947.319 morts morts dans le monde dont plus d’un million en Europe depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles mardi à 15h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce lundi 12 avril 2021 à 18H, de 502.277 cas confirmés, 488.632 guérisons et 8.909 décès alors que 4.486.628 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne dont au moins 4.148.610 ont reçu leur deuxième dose.

Le Royaume compte désormais 502.277 cas confirmés, 488.632 guérisons, 8.909 décès, et 4.736 cas actifs, dont 424 dans un état grave (18 sous intubation et 222 sous ventilation non invasive), relève en outre la plateforme de suivi et de veille de Hespress, covid.hespress.com/fr.

Dans le monde, plus de 136.568.060 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de lundi, 8.924 nouveaux décès et 613.712 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1.480 nouveaux morts, l’Inde (879) et la Pologne (645).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 562.533 décès pour 31.268.132 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 354.617 morts et 13.517.808 cas, le Mexique avec 209.702 morts (2.281.840 cas), l’Inde avec 171.058 morts (13.689.453 cas), et le Royaume-Uni avec 127.100 morts (4.373.343 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 262 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie (245), la Bosnie (228), le Monténégro (220) et la Bulgarie (207).

L’Europe totalisait mardi à 10H00 GMT 1.002.448 décès pour 46.602.694 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 835.455 décès (26.348.972 cas), les Etats-Unis et le Canada 585.865 décès (32.334.418 cas), l’Asie 287.129 décès (19.842.634 cas), le Moyen-Orient 119.442 décès (7.037.376 cas), l’Afrique 115.974 décès (4.361.623 cas), et l’Océanie 1.006 décès (40.348 cas).

Plusieurs organisations internationales dont l’OMS ont demandé mardi la suspension dans le monde entier de la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés alimentaires en raison des importants risques de transmission à l’homme de nouvelles maladies infectieuses.

Le gouvernement d’Angela Merkel a approuvé mardi un durcissement de la loi sur la protection contre les infections lui conférant un pouvoir accru face aux régions pour combattre la pandémie après les ratés des dernières semaines.

Le texte, qui doit encore être approuvé par le Bundestag, vise à imposer des restrictions harmonisées sur tout le territoire, en particulier des couvre-feux nocturnes.

Le Royaume-Uni a d’ores et déjà atteint son objectif de proposer au moins une première dose de vaccin aux plus de 50 ans à la mi-avril, un succès de la campagne de vaccination auquel les Anglais peuvent trinquer en terrasse après un long hiver confiné.

Deux études publiées mardi affirment par ailleurs que le variant “britannique” n’entraîne pas plus de formes graves de Covid-19, mais confirment qu’il est bien plus contagieux.

En France, le Premier ministre Jean Castex devrait proposer mardi au Parlement que les élections régionales et départementales, initialement prévues les 13 et 20 juin, soient maintenues mais décalées d’une semaine pour organiser les deux scrutins dans de bonnes conditions face à l’épidémie.

Le ministre autrichien de la Santé Rudolf Anschober a annoncé mardi sa démission, se disant “épuisé” par la gestion de la pandémie.

Après “15 mois qui ont paru 15 ans”, “je démissionne de mon poste” à compter de lundi, a déclaré, ému, l’élu écologiste de 60 ans devant la presse.

L’Inde a approuvé le vaccin russe Spoutnik V et s’apprête à délivrer des autorisations d’urgence à des vaccins développés à l’étranger, alors qu’une flambée de contaminations sévit dans le pays de 1,3 milliard d’habitants où la vaccination bat son plein.

Nombre de musulmans dans le monde commencent mardi le mois de jeûne du ramadan, assombri pour la deuxième année consécutive par la pandémie.

Le ramadan, qui débute mardi ou mercredi selon les pays, se déroulera entre restrictions sanitaires et craintes de nouvelles contaminations en particulier lors des traditionnels repas festifs de rupture quotidienne du jeûne après le coucher du soleil.