Les États-Unis prévoient de suspendre le déploiement du vaccin Johnson & Johnson, invoquant des inquiétudes concernant la formation de caillots sanguins chez les personnes vaccinées, a rapporté mardi le New York Times, citant des responsables informés de la décision.

Six femmes qui avaient reçu le vaccin avaient développé des caillots, a rapporté le Times, notant qu’il s’agissait d’un événement rare. Les Centers of Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration ont confirmé le plan dans un communiqué.

L’Agence américaine des médicaments (FDA) « est en train d’enquêter sur six cas rapportés aux Etats-Unis de personnes ayant développé des cas sévères de caillots sanguins après avoir reçu le vaccin » et pendant l’enquête « nous recommandons une pause », a-t-elle indiqué dans un communiqué.

« Le CDC convoquera mercredi une réunion du Comité consultatif sur les pratiques d’immunisation (ACIP) pour examiner plus en détail ces cas et évaluer leur importance potentielle. La FDA examinera cette analyse tout en enquêtant également sur ces cas », a-t-elle ajouté. « Jusqu’à ce que ce processus soit terminé, nous recommandons une pause dans l’utilisation de ce vaccin par prudence ».

Le vaccin J&J a reçu en grande pompe l’autorisation d’utilisation d’urgence de la FDA fin février, dans l’espoir que ses exigences de stockage à dose unique et relativement simples accéléreraient les vaccinations à travers le pays.

Pourtant, le vaccin en question ne représente qu’une petite fraction des doses administrées aux États-Unis, car J&J a été en proie à des retards de production et à des erreurs de fabrication à l’usine de Baltimore d’un entrepreneur.

En effet, plus de 6,8 millions de doses du vaccin J&J ont été administrées aux États-Unis, la grande majorité sans effets secondaires ou légers.

Jusqu’à présent, l’inquiétude concernant les caillots sanguins inhabituels s’est concentrée sur le vaccin d’AstraZeneca, qui n’a pas encore reçu d’autorisation aux États-Unis.