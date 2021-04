Hakim Ziyech pourrait quitter Chelsea cet été

En difficulté à Chelsea, Hakim Ziyech serait proche de la sortie. Selon Calciomercato, l’international marocain devrait quitter les Blues cet été.

Depuis son arrivée à Chelsea, Hakim Ziyech a eu du mal à s’imposer, d’abord à cause de pépins physiques en début de campagne et ensuite de la concurrence de ses rivaux, et de l’arrivée de Thomas Tuchel qui ne semble pas compter sur lui.

En effet, depuis la nomination du technicien allemand, succédant à Frank Lampard, les chances du milieu de terrain âgé de 28 ans se sont encore amoindries malgré sa disponibilité.

Ziyech a réussi huit départs sous la houle de l’ancien du PSG dans toutes les compétitions, le Lion de l’Atlas visiblement mécontent d’avoir été remplacé lors de son récent match contre West Brom après seulement 33 minutes.

Ensuite, l’ancienne star de l’Ajax Amsterdam n’a eu que sept minutes sur le terrain contre Crystal Palace lors de son dernier match de Premier League et n’a pas été aligné lors de la victoire de son club face au FC Porto en match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions. Une situation qui pousserait le Marocain à quitter le club cet été.

Toujours selon Calciomercato, Tuchel « a été moins patient avec certaines des nouvelles signatures fortement souhaitées par son prédécesseur par rapport à des personnalités comme Antonio Rudiger, Jorginho et Cesar Azpilicueta ».

Par ailleurs, Ziyech serait comme « l’exemple le plus approprié» de ce traitement et qu’il est «l’un des joueurs les plus touchés par le changement de garde et pourrait quitter les Bleus à la fin de la saison».

En effet, le Marocain a été le plus touché par l’utilisation par Tuchel de la formation 3-4-2-1 et par la préférence du patron allemand pour jouer des compatriotes tels que Timo Werner et Kai Havertz.