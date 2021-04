Quand le confinement nous tient… Ramadan saison 2 

Bon an, mal an Ramadan est toujours attendu avec beaucoup d’impatience par la communauté musulmane du monde entier. Pour la seconde année consécutive, c’est un mois sacré bien particulier qui nous attend lors de cet exercice 1442 ou 2021 c’est selon. L’an passé Dame Covid s’étant invitée, la soupe en devint du coup quelque peu fade.

Pourtant, à chacun ses courses, ce n’était pas tout à fait faute de s’atteler à remplir le frigo, quoique… Mais reconnaissons-le, l’intruse a, depuis, sonné le glas de bien des penchants, d’accoutumances voire même des encroûtements. Qu’à cela ne tienne ! Ramadan n’étant pas un mois dédié avant tout à la goinfrerie, d’autres activités de partage, spirituelles ou festives et non des moindres en avaient pâti comme les prières de « Tarawih ou les réunions autour d’une partie de « touti » pour ne citer que les deux extrêmes. En sa saison 2, quoique la situation sanitaire ne soit pas tout à fait identique à sa précédente, les restrictions dans les grandes lignes (soirées ramadanesques) demeureront identiques, couvre-feu sur l’ensemble du territoire et Exécutif El Otmani obligent.

En effet le gouvernement tel le fameux Corbeau ayant juré, qu’on ne l’y prendrait plus, a dicté une série de mesures sanitaires pour le mois de Ramadan, histoire de pas se répéter dans le scénario d’Aid Al Adha dernier, de l’aveu même du Chef du gouvernement hier lundi à Rabat dans son intervention lors d’une séance plénière commune des deux chambres du parlement, consacrée à la présentation des données sur la situation épidémiologique dans le Royaume.

El Otmani a tenu à expliquer que cette décision en concertation avec la Commission scientifique nationale a été dictée par les développement épidémiologiques inquiétants enregistrés dans un nombre de pays voisins, en particulier avec l’apparition de nouvelles ayant touché le Royaume, se propageant dans plusieurs régions. L’objectif, étant selon El Otmani, de protéger les citoyens des risques d’une nouvelles vagues et limiter au maximum les effets négatifs en cas de déclenchement de cette nouvelle vague. Ces mesures de lutte contre la pandémie, comme l’an passé devront donc chambouler les habitudes du mois sacré de jeûne des Marocains qui dès l’annonce des restrictions, il y a moins d’une semaine, avaient reporté les espoirs d’un retour à la normale au meilleur des cas pour la fin de Ramadan.

Même si le ‘’confinement ‘’ saison 2 est plus allégé ce Ramadan-ci, notamment en journée (mosquées ouvertes), faut-dire que cela ne changera en rien pour l’après ‘’ftour’’ partie de la journée du neuvième mois du calendrier hégirien, la plus appréciée par la communauté musulmane marocaine. On la dégustera solo ou en petite famille car plus qu’une histoire d’appétit ou ‘’d’avidité’’, le Ramadan symbolise surtout une période de partage, et de transmission d’affinités spirituelles et autres qui ne s’apprennent pas sur les réseaux sociaux, l’essence même de ce mois de jeûne, étant le rapprochement de Dieu et le retour à la foi. Des aspects ‘’positifs’’ de ce Ramadan saison 2 ‘’confiné’’, d’aucuns ne garderont que cette image du ftour, où dès l’annonce la prière par le Muezzin (haut-parleur de mosquée, radio ou TV, tout le monde se jette sur une table garnie, prêt à se gaver jusqu’à la dernière miette.