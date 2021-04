LdC : Le Bayern n’aura pas le droit à l’erreur face au PSG, Chelsea pour confirmer face à Porto

La soirée des matchs retour en quart de finale de la Ligue des Champions seront décisifs, particulièrement pour le Bayern Munich, surpris par son rival, le Paris Saint-Germain qui détient une avance pour la qualification, au même titre que Chelsea face au FC Porto.

Le match retour du quart de finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich débutera mardi, le club français conservant un avantage décent.

Le PSG a remporté le match aller de la semaine dernière à Munich sur un score de 3-2, marquant trois buts cruciaux à l’extérieur dans le processus. Bien qu’ils aient été largement dépassés par les champions en titre d’Allemagne, les Parisiens ont réussi cela avec l’absence de Robert Lewandowski et de Serge Gnabry de l’alignement du Bayern.

Les deux joueurs rateront le match retour à Paris, mettant plus de pression sur une attaque affaiblie du Bayern pour performer au-dessus du niveau observé lors du match aller.

Pour sa part, Chelsea détient une avance de 2-0 depuis le match aller de la semaine dernière face au FC Porto et pourrait bénéficier du retour de Thiago Silva et N’Golo Kanté. Porto devra marquer au moins trois buts pour renverser la situation sur Chelsea et atteindre les demi-finales.

Alors qu’il n’a pas compter sur lui lors du match aller, Thomas Tuchel pourrait considérer l’option d’aligner Hakim Ziyech, buteur lors de la qualification des Blues face à l’Atlético de Madrid.