Un jour dans le monde

La pandémie du coronavirus a fait au moins 2.957.205 morts dans le monde depuis l’apparition des tous premiers cas porteurs du virus en Chine en décembre 2019.

Le nombre total des cas ayant contracté le virus a atteint les 137.214.549 personnes dans le monde dont 23.936.222 sont considérés comme cas actifs tandis que 110.321.122 sont considérés comme rétablis de la maladie. Par ailleurs, un total de 439.334.176 personnes ont déjà été vaccinées dans le monde.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 562.066 décès pour 31,19 millions de cas recensés. Suivent le Brésil (353.137 morts), le Mexique (209.338), l’Inde (170.179) et le Royaume-Uni (127.087).

Le Royaume-Uni a réussi son objectif de vacciner toutes les personnes de plus de 50 ans et aux personnes les plus vulnérables ou exposées avec au moins une dose de vaccin anti-coronavirus et cela avant la mi-avril.

L’objectif a même été atteint trois jours à l’avance et désormais 32 millions de personnes sur 66 millions d’habitants, ont reçu au moins une première dose au Royaume-Uni,

« Nous avons à présent passé une étape hautement significative dans notre programme de vaccination en proposant des vaccins à tous ceux qui se trouvent dans les neuf groupes à haut risque » face au virus qui a fait plus de 127.000 morts dans le pays, a déclaré le Premier ministre Boris Johnson dans un communiqué.

Selon deux études publiées mardi, le variant britannique du coronavirus ne donne pas lieu à des formes graves du covid-19. Les études confirment toutefois que ce variant est beaucoup plus contagieux.

La première étude publiée dans The Lancet Infectious Diseases, a analysé les données de 341 malades du covid hospitalisés à Londres entre le 9 novembre et le 20 décembre, au moment où ce variant commençait à se propager à vitesse grand V dans le pays.

La seconde étude quant à elle, publiée par The Lancet Public Health, a analysé les données de près de 37.000 utilisateurs britanniques d’une application mobile conçue pour signaler ses symptômes du covid, diagnostiqués positifs entre le 28 septembre et le 27 décembre.

Lundi, l’Irlande a rejoint plusieurs pays européens en annonçant réserver le vaccin AstraZeneca aux plus de 60 ans, après une recommandation de la commission chargée du programme de vaccination.

Le ministère de la Santé et les autorités sanitaires « vont à présent travailler ensemble pour s’assurer que ces recommandations actualisées soient incorporées à la mise en oeuvre en cours du programme de vaccination », a souligné dans un communiqué le médecin-chef Ronan Glynn.