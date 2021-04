Le Canada bloque ses ventes d’armes à la Turquie

Après avoir découvert que ses armes ont servi dans la guerre entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, le Canada a annoncé lundi, l’annulation de ses ventes d’armes à la Turquie et appelé à l’instauration d’une confiance mutuelle.

Le Canada a pris cette décision qui sanctionne son allié de l’Oran, la Turquie, après qu’une enquête ait conclu à l’utilisation de la technologie canadienne dans des drones utilisés par l’Azerbaïdjan contre l’Arménie dans le Karabakh.

Cette guerre qui aura duré 6 semaines entre les deux pays voisins aura causé la mort de pas moins de 6.000 personnes avant la mise en place d’un cessez-le-feu, après médiation russe. Mais l’Azerbaïdjan avait déjà enregistré une victoire sur les plateaux du Karabakh, territoire que l’Arménie occupait depuis de nombreuses années

Ottawa avait déjà annoncé la suspension des livraisons d’armes à la Turquie en octobre, en attendant les résultats de l’enquête, mais cette fois ces ventes ont été tout simplement annulées, pour 29 permis d’exportation de différents types de matériel militaire.

Le ministre canadien des Affaires Etrangères Marc Garneau, a indiqué que l’enquête « a permis de trouver des preuves crédibles indiquant que la technologie canadienne exportée vers la Turquie a été utilisée au Haut-Karabakh », en faisant référence aux systèmes de ciblage canadiens utilisés avec les drones turcs.

Concernant les programme liés à l’Otan, le Canada sera désormais plus attentif quant aux demandes d’Ankara, et évaluera « au cas par cas » les demandes militaires de son allié.

Le chef de la diplomatie canadienne a par ailleurs appelé à l’instauration d’une « confiance mutuelle et une plus grande collaboration en ce qui a trait aux licences d’exportation » avec la Turquie et la mise en place d’un « mécanisme de dialogue ».