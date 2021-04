Coronavirus/El Otmani: Les restrictions de Ramadan vont éviter la situation post Aid Al Adha

Les mesures sanitaires prises par le gouvernement pour le mois de Ramadan, ont été prises pour éviter de répéter le scénario d’Aid Al Adha, a déclaré le chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani.

Admettant l’erreur du gouvernement de ne pas avoir instauré de confinement ou de mesures strictes lors de la fête du Sacrifice, Aid Al Adha, l’année dernière, et dont les répercussions se sont fait sentir dans les bilans des jours qui ont suivi, le chef de l’Exécutif a estimé ce lundi, que les nouvelles mesures du mois de Ramadan ont été décidées pour prévenir un scénario similaire.

Cette décision s’explique d’autant plus par la nature de Ramadan, où la convivialité est la maitre mot et par la durée de cette manifestation religieuse qui dure un mois.

Pour El Otmani, la décision d’instaurer un couvre feu stricte s’explique par les développements épidémiologiques inquiétants enregistrés dans un nombre de pays voisins, notant l’apparition de nouvelles souches du virus au Maroc qui se sont rapidement propagées dans différentes régions.

Il a ajouté que la nature de virus qui mute et qui se transmet à grande vitesse, en plus du ralentissement de la campagne de vaccination, étaient deux données qui ont aussi joué dans la prise de décision du gouvernement d’imposer un couvre-feu ne permettant pas de sortir dans les cafés le soir et les réunions prolongées.

Et de souligner que la Commission scientifique nationale, chargée du suivi de la situation épidémiologique au Maroc avait tenu deux réunions en date du 11 mars et du 06 avril consacrées à l’évaluation des risques, et cette dernière a recommandé à l’unanimité la prolongation, durant le mois de Ramadan, des mesures préventives en vigueur actuellement.

Cette décision, a-t-il rappelé, a été prise dans le but de protéger les citoyens des risques d’une nouvelles vagues et limiter au maximum les effets négatifs en cas de déclenchement de cette nouvelle vague.