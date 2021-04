Notariat : Le CNONM organise la cérémonie de remise de diplôme aux nouveaux lauréats

Le Conseil national de l’ordre des Notaires a organisé ce mardi 13 avril 2021 la cérémonie de remise des diplômes au profit des lauréats de la promotion 2018 et 2019, au siège de l’Institut supérieur de la Magistrature à Rabat.

Cet événement a été présidé par le ministre de la Justice Mohamed Ben Abdelkader, en présence du président du Conseil National de l’ordre des notaires du Maroc (CNONM), Maître Abdellatif Yagou, les membres dudit conseil, les membres de la commission de supervision de l’examen professionnel des notaires, ainsi que des représentants de la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et d’autres personnalités.

Dans un communiqué, le CNONM a précisé que cette cérémonie est l’occasion d’honorer les diplômés notaires majorants et de louer les efforts et l’excellence dont ils ont fait preuve durant leurs études et leurs stages, et de reconnaitre les efforts consentis par les différentes composantes de la justice Marocaine en vue de créer un environnement propice à l’apprentissage et d’offrir un climat favorisant l’excellence.

Cet événement, poursuit la même source, « a été également, sans nul doute, l’occasion pour inspirer les nouveaux diplômés qui franchiront leurs premiers pas dans la vie professionnelle, de participer à l’instar de leurs prédécesseurs, au renforcement de l’édifice du notariat au Maroc et contribuer à la sécurité contractuelle ».