Coronavirus/Maroc: Les cas en baisse ce lundi

Le Maroc a enregistré 175 nouveaux cas porteurs du coronavirus ces dernières 24 heures, portant le total des cas recensés au niveau national depuis le début de l’épidémie à 502 277.

Actuellement, le total des cas actifs passe à 4 736, parmi eux, 424 cas sont dans un état grave, un chiffre en baisse par rapport à la veille. En termes d’incidence nationale, le taux passe à 1381,1 cas par 100.000 habitants.

Sur les dernières 24h, l’incidence atteint les 0,5 cas par 100 000 habitants et le nombre de personnes totalement vaccinées (ayant reçu la première et seconde dose) a atteint les 4 148 610 tandis que les personnes ayant reçu la première dose du vaccin est estimé à 4 486 628, selon le ministère de la Santé.

Quant à la répartition géographique des nouveaux cas recensés au Maroc ces dernières 24 heures, c’est la région de Casablanca-Settat qui arrive en tête avec 112 cas dont 98 ont été enregistrés dans la ville de Casablanca, 10 à Nouaceur, 2 à Settat, 1 à El Jadida et à Mohammedia.

Deuxième région a avoir enregistré le plus de cas positif au virus, la région Rabat-Salé-Kénitra qui totalise 26 cas répartis entre 10 à Kénitra, 7 à Skhirat-Témara, 5 à Rabat, 3 à Sidi Kacem et 1 à Sidi Slimane.

De son côté, la région de Marrakech-Safi a identifié 12 infections à Marrakech, 2 à Essaouira et 1 à Youssoufia soit un total de 15 cas porteurs du virus ces dernières 24 heures.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a pour sa part enregistré 5 cas au total (3 à Tétouan, 1 à Tanger-Assilah et à Al Hoceima) et même bilan pour les régions de Souss-Massa (2 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 1 à Inzegane-Ait Melloul et à Chtouka-Ait Baha) et Dakhla-Oued Eddahab (tous à Oued Eddahab) avec chacune 4 cas.

Enfin, la région de Fès-Meknès a recensé 1 cas dans la ville de Fès, 1 à Meknès et 1 à Moulay Yacoub, la région de l’Oriental a enregistré 2 cas à Nador, même bilan pour la région de Beni-Mellal-Khénifra avec 2 cas à Khouribga.

Un seul cas a été dénombre dans les régions suivantes: Drâa-Tafilalet (à Midelt) et Laâyoune-Sakia El Hamra (Tarfaya).