AREF de Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Programmation de la construction de 110 établissements scolaires durant la période 2021-2023

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a programmé la construction et l’équipement de 110 établissements scolaires dans le cadre de son plan d’action pour la période 2021-2023.

Intervenant lors de la rencontre régionale de coordination sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre n°51.17 relative au système d’éducation, de formation et de recherche scientifique, tenue récemment à Tanger, le directeur de l’AREF, Mohamed Aouaj, a souligné que ces projets s’inscrivent dans le cadre du développement et de la diversification de l’offre scolaire et de la réalisation de l’obligation d’accès.

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action de l’AREF (2021-2023), quelque 29 établissements scolaires seront construits en 2021, 45 en 2022 et 36 l’année suivante.

Il s’agit de 28 écoles indépendantes, 29 écoles communautaires, 24 lycées-collégiaux et 29 lycées qualifiants, répartis sur l’ensemble du territoire des préfectures et provinces de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Mohamed Aouaj a assuré que ces projets, réalisés en partenariat avec la wilaya et les provinces de la région, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), l’Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN) et les conseils élus, devraient combler le déficit accusé en matière d’établissements scolaires à l’horizon 2023.

Il a rappelé que « le développement et la diversification de l’offre scolaire et la réalisation de l’obligation d’accès » est le deuxième programme d’un total de 18 projets relatifs à la mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre n°51.17 au niveau du secteur de l’éducation nationale dans la région, notant que la réalisation de cet objectif se fera à travers le renforcement des infrastructures des établissements scolaires de la région. Le responsable a, par ailleurs, relevé que l’Académie s’était engagée à construire 256 établissements scolaires durant la période 2016-2023, précisant que 146 établissements ont été créés à cet effet, dont 108 ont été achevés et 38 sont en cours de réalisation.

Il convient de noter que la mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre n°51.17 relative au secteur de l’éducation nationale au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima comprend 18 projets, répartis sur trois volets à savoir l’équité et l’égalité des chances (7 projets), la promotion de la qualité de l’éducation et de la formation (7 projets) et la gouvernance du système éducatif et la mobilisation (4 projets).