L’activiste Helena Maleno dénonce « la connivence » de l’Espagne et du Maroc à son encontre

Helena Maleno Garzon qui se veut défenseure des droits de l’homme, journaliste, chercheuse, documentaliste et écrivaine espagnole, spécialiste en migrations et en traite d’êtres humains, fondatrice du collectif Caminando Fronteras a affirmé ce lundi avoir subi 37 attaques et menaces de mort et assure qu’elle a été séparée pendant 32 jours de sa fille.

Elle a, en outre, pointé le Royaume pour l’avoir « déportée et expulsée avec violence » du pays où elle a vécu ces vingt dernières années. Ce n’est pas tout, elle a également accusé le ministère de l’Intérieur espagnol et la police marocaine de harcèlement et d’avoir mis en danger sa vie et celle de sa fille.

« Depuis avril 2020, j’ai subi un total de 37 attaques, menaces de mort, agressions, suivis, surveillance policière, écoutes téléphoniques et deux agressions au domicile de la famille. Le ministère de l’Intérieur, en particulier l’Unité centrale des réseaux d’Immigration illégale et de falsification des documents (UCRIF), en collaboration avec la police marocaine, sont responsables de ce harcèlement, qui est venu mettre en danger ma vie et celle de ma fille pendant ces mois », a déclaré Maleno dans une vidéo.

Soy Helena Maleno, defensora de Derechos Humanos, y quiero denunciar que mi vida y la de mi familia están en peligro. Exijo a los Gobiernos de España y Marruecos que me protejan.#JusticiaParaHelenaMaleno pic.twitter.com/dZLQhzze2l — Helena Maleno Garzón (@HelenaMaleno) April 12, 2021

La porte-parole du collectif Caminando Fronteras a indiqué qu’elle avait été expulsée du Maroc, où elle vit depuis deux décennies, le 23 janvier dernier et qu’elle a été séparée de sa fille pendant 32 jours. Ce jour-là elle revenait d’un voyage en Espagne et comptait se rendre à son lieu de résidence au Maroc. Maleno a déploré que, malgré le fait que deux procédures judiciaires en Espagne et au Maroc aient reconnu que son travail de défense des droits des migrants n’est pas un crime, elle a subi des années de criminalisation, de violence et de menaces, à la fois dans sa propre chair et en celle de ses proches.

En 2017 une enquête (Parquet de Tanger) avait été ouverte à son encontre pour « trafic d’êtres humains, favorisation de l’immigration irrégulière et association de malfaiteurs ». La justice marocaine, deux ans plus tard, classait l’affaire sans suite, reconnaissant effectivement l’inexistence de preuve de crime commis par l’intéressée.

« J’exige que les gouvernements d’Espagne et du Maroc cessent de me persécuter moi et ma famille, qu’ils assument leurs responsabilités au sein de leurs institutions, qu’ils réparent tous les dommages qu’ils ont causés. Défendre les droits est un devoir démocratique, assez c’est assez, je demande justice » , conclut Maleno.

Une lettre adressée au Président du Gouvernement, Pedro Sanchez, différentes organisations non gouvernementales demandent la reconnaissance du travail de Maleno, sa protection, la fin de la criminalisation de son travail et la réparation des dommages causés.