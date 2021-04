Coronavirus: Près de 8.000 morts ces dernières 24H dans le monde

La pandémie de coronavirus a fait au moins 2.937.355 morts morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi à partir de sources officielles lundi à 15h. Au Maroc, le bilan de contamination fait état ce dimanche 11 avril 2021 à 18H, de 502.102 cas confirmés, 488.361 guérisons et 8.900 décès alors que 4.471.831 personnes personnes ont été vaccinées depuis le lancement de la campagne dont au moins 4.134.740 ont reçu leur deuxième dose.

Le Maroc compte désormais 502.102 cas confirmés, 488.361 guérisons, 8.900 décès, et 4.841 cas actifs, dont 432 dans un état grave (18 sous intubation et 218 sous ventilation non invasive), relève en outre la plateforme de suivi et de veille de Hespress, covid.hespress.com/fr.

Dans le monde, plus de 135.952.650 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois. Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays et excluent les révisions réalisées a posteriori par des organismes statistiques, comme en Russie, en Espagne et au Royaume-Uni.

Sur la journée de dimanche, 7.993 nouveaux décès et 601.284 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 1.803 nouveaux morts, l’Inde (904) et l’Italie (331). Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 562.066 décès pour 31.197.872 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 353.137 morts et 13.482.023 cas, le Mexique avec 209.338 morts (2.280.213 cas), l’Inde avec 170.179 morts (13.527.717 cas), et le Royaume-Uni avec 127.087 morts (4.369.775 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 261 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Hongrie (242), la Bosnie (222), le Monténégro (219) et la Bulgarie (207).

L’Europe totalisait lundi à 10H00 GMT 998.343 décès pour 46.419.142 cas, l’Amérique latine et les Caraïbes 832.423 décès (26.253.240 cas), les Etats-Unis et le Canada 585.379 décès (32.256.410 cas), l’Asie 285.594 décès (19.641.260 cas), le Moyen-Orient 118.899 décès (6.990.816 cas), l’Afrique 115.712 décès (4.351.619 cas), et l’Océanie 1.005 décès (40.165 cas).

Trinquer en terrasse, faire les magasins, retourner chez le coiffeur: les Anglais regagnent de précieuses libertés lundi, avec la levée de nombreuses restrictions liées à la pandémie, en fort recul sous l’effet d’un confinement strict et d’une vaccination massive.

Ils peuvent également retourner dans les salles de sport, spas, bibliothèques, au zoo et partir en vacances en Angleterre, entre membres du même foyer.

Les lycées grecs ont rouvert lundi après plus de cinq mois de fermeture. Elèves et enseignants doivent être testés deux fois par semaine. Les écoles primaires et collèges restent eux fermés.

L’Inde est devenue lundi le deuxième pays le plus touché par le Covid-19 en nombre de cas, totalisant 13,5 millions d’infections devant le Brésil (13,48 millions).

L’Allemagne a franchi le seuil des trois millions d’infections selon l’autorité nationale de veille sanitaire (RKI), alors que les appels à un nouveau tour de vis sanitaire se multiplient.

Le Bangladesh a ordonné la fermeture des bureaux et des transports internationaux et nationaux pour huit jours à partir de mercredi, face à la recrudescence des contaminations.

Les Français âgés de 55 ans et plus seront éligibles à la vaccination à partir de lundi avec le vaccin d’AstraZeneca ou bientôt celui de Johnson & Johnson.

Par ailleurs, les Français pourront vérifier eux-mêmes s’ils ont le Covid-19, avec des “autotests” en vente à partir de lundi dans les pharmacies.

Le Venezuela va produire un vaccin anti-Covid cubain, à hauteur de deux millions de doses par mois à partir d’août, a annoncé dimanche le président Nicolas Maduro.

Le Venezuela participera aux essais cliniques de phase 3 de ce candidat vaccin, avec lequel Cuba a déjà commencé à vacciner fin mars 124.000 personnels de la santé.

Le laboratoire américain Regeneron et son partenaire suisse Roche ont dévoilé lundi de nouveaux résultats d’essais cliniques prometteurs pour un cocktail expérimental destiné à réduire le risque d’infection au Covid-19 au sein de ménages où une personne est touchée par la maladie.

Le laboratoire suédo-britannique AstraZeneca a annoncé lundi que son traitement contre le diabète Farxiga n’était pas efficace pour traiter les patients atteints de forme grave de Covid-19, selon les premiers résultats d’essais cliniques.