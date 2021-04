Microsoft rachète Nuance Communications pour 19,7 milliards de dollars

Microsoft s’est offert la société leader mondial de la reconnaissance vocale et des IA conversationnelles Nuance Communications dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 19,7 milliards de dollars.

L’accord entièrement en espèces annoncé le 12 avril comprenait des paiements de 56,00 dollars par action, une prime de 23% par rapport au cours de clôture de Nuance vendredi. Avec cette transaction, Microsoft assumera également la totalité de la dette nette de Nuance.

L’acquisition de Nuance représente la plus grande acquisition de Microsoft depuis qu’elle a acheté LinkedIn pour plus de 26 milliards de dollars en 2016. Le mois dernier, Microsoft a finalisé son acquisition de 7,6 milliards de dollars de la société de jeux Zenimax. Les actions de Nuance ont progressé de 18% lundi matin. Les actions de Microsoft ont été légèrement positives.

Nuance serait aligné sur la partie de l’activité de Microsoft au service des entreprises et des gouvernements. Nuance tire des revenus en vendant des outils de reconnaissance et de transcription de la parole lors des visites chez le médecin, des appels au service client et des messages vocaux.

Dans son annonce, Microsoft a déclaré que la technologie Nuance sera utilisée pour augmenter les produits cloud de Microsoft pour les soins de santé, qui ont été lancés l’année dernière.

Il s’agit également d’approfondir leurs engagements actuels envers l’écosystème partenaire étendu, en appliquant les normes les plus élevées de confidentialité, de sécurité et de conformité des données.

« Nuance fournit la couche IA au point de livraison des soins de santé et est un pionnier dans l’application réelle de l’IA d’entreprise », justifie Satya Nadella, PDG de Microsoft.

« L’IA est la priorité technologique la plus importante et la santé est son application la plus urgente. Ensemble, avec notre écosystème partenaire, nous mettrons des solutions avancées d’IA dans les mains de professionnels partout dans le monde pour conduire une meilleure prise de décision et créer des connexions plus significatives, tout en accélérant la croissance de Microsoft Cloud for Healthcare et de Nuance ».

Nuance a déclaré un bénéfice net de 7 millions de dollars sur environ 346 millions de dollars de revenus au quatrième trimestre de 2020, avec des revenus en baisse de 4% sur une base annualisée. Nuance a été fondée en 1992 et comptait 7 100 employés en septembre.