Coronavirus : L’Angleterre rouvre les terrasses des restaurants et bars dès ce lundi

Allègement des restrictions en Angleterre. Les pubs, les restaurants, les gymnases ou encore les bars réouvrent ce lundi 12 avril, a annoncé le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Selon Boris Johnson, il s’agit d’une « étape majeure » vers la libération des restrictions de la pandémie du coronavirus au Royaume-Uni, qui a connu la pire épidémie de coronavirus en Europe, avec plus de 127000 décès confirmés.

Les infections, les hospitalisations et les décès ont tous diminué grâce au verrouillage et à un programme de vaccination de masse qui a donné au moins une dose à plus de 60% de la population adulte.

Mais Boris Johnson et les épidémiologistes ont exhorté la prudence, affirmant que de nombreuses personnes ne sont pas vaccinées et assouplir les règles de distanciation sociale ou autoriser des vacances à l’étranger cet été pourrait entraîner un nouveau pic d’infections.

Ainsi, il est désormais possible de profiter des terrasses des pubs restaurants, malgré les prévisions de températures hivernales, apportant un peu de joie à l’industrie hôtelière durement touchée après des fermetures répétées.

Les barbiers et les coiffeurs sont également en mesure de rouvrir, où la demande est élevée pour les garnitures en retard depuis plus de trois mois après l’imposition de la dernière ordonnance de maintien à la maison.

Une augmentation du nombre d’acheteurs est attendue dans les magasins du secteur de la vente au détail non essentiel alors que les points de vente tentent de récupérer les lourdes pertes du Covid-19.

Les gymnases intérieurs, les piscines, les bibliothèques et les zoos ont également reçu le feu vert pour ouvrir leurs portes. Pendant ce temps, les mosquées se préparent pour le début du Ramadan cette semaine.

La reprise des prières du Ramadan, même avec quelques mesures de distanciation sociale, pourrait redonner aux fidèles « un optimisme renouvelé », a déclaré la secrétaire générale du Conseil musulman de Grande-Bretagne, Zara Mohammed.