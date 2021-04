Jordanie: Le Roi Abdallah II et le prince Hamza côte à côte pour les 100 ans des Hachémites

Après la tentative de sédition avortée visant le roi Abdallah II de Jordanie, dimanche, le monarque et le prince rebelle, Hamza, ont fait leur première apparition publique pour enterrer la hache de guerre à l’occasion du centième anniversaire de la monarchie hachémite dans le pays.

Les deux membres de la famille royale jordanienne ont tous deux récité la sourate de la Fatiha, habillés en civil et le prince héritier était à leurs côtés, lui, habillé d’un habit militaire, selon les images diffusées par la télévision nationale.

Tous les membres de la famille, dont l’oncle Hassan, ont assisté à cette cérémonie religieuse visant à rendre hommage aux cents ans de monarchie dans le pays. Regroupés dans le mausolée où sont enterrés les trois anciens monarques du pays, les rois Abdallah Ier, Talal et Hussein, ils ont commémoré en cette date du 11 avril, le premier émir hachémite de Transjordanie.

Il s’agit de la première apparition publique du prince Hamza, qui avait affirmé être assigné à résidence après qu’il ne soit accusé de faire partie d’un complot visant à nuire à la « sécurité » de l’Etat et à sa « stabilité ».

Les services de renseignements jordaniens avaient suivi les mouvements et les télécommunications du prince pendant de nombreux mois, lui qui avait ouvertement critiqué le gouvernement à plusieurs reprises.

C’est le Premier ministre jordanien qui a livré les détails de l’affaire affirmant que le roi Abdallah II voulait, quant à lui, régler cette affaire dans l’intimité de la famille.

Après le rejet d’une première tentative de médiation par le général inter-armée, le prince héritier a accepté celle venant de son oncle Hassan qui fut, comme lui un temps prince héritier avant que le roi ne passe ce titre à son fils.

A la fin de son entrevue avec son oncle Hassan, le prince Hamza a publié une lettre signée devant les membres de la famille royale affirmant qu’il restera fidèle à l’héritage de ses ancêtres, à Sa Majesté le roi ainsi qu’à son prince héritier. « Je me mettrai à leur disposition pour les aider et les soutenir », a-t-il écrit, actant la réconciliation avec le roi hachémite.

Le roi Abdallah II avait affirmé mercredi que la crise sans précédent ayant éclaté dans la monarchie centenaire était « terminée », précisant que le prince Hamza mis en cause se trouvait chez lui, « sous sa protection ».

Il a toutefois fait part de sa déception et de sa tristesse face à cette tentative de sédition venant de sa propre famille. « Je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti comme choc, douleur et colère en tant que frère et tuteur de la famille hachémite et en tant que dirigeant de ce peuple cher », a-t-il déclaré à la télévision nationale dans un message lu en son nom.

« Hamza est aujourd’hui avec sa famille dans son palais, sous ma protection. Il s’est engagé devant la famille (hachémite) à suivre le chemin de ses parents et de ses grands-parents, à être fidèle à leur message et à placer l’intérêt de la Jordanie, de sa Constitution et de ses lois au-dessus de toutes autres considérations », a-t-il ajouté.