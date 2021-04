Tennis: Gaël Monfils forfait au Masters 1000 de Monte-Carlo

Les fans du tennisman Gaël Monfils, ne sont pas près de le voir sur les courts. Le Français, 13è mondial, a en effet annoncé ce dimanche « être forfait » pour le Masters 1000 de Monte-Carlo (11/18 avril), en raison d’une blessure au mollet.

Monfils, qui devait effectuer son retour sur les courts face à Pablo Andujar (70è), n’a plus joué en compétition officielle depuis son élimination au premier tour de l’Open d’Australie en février. Un tableau riche, avec notamment Novak Dokovic et Rafael Nadal.

Il était néanmoins attendu sur la terre battue du Masters 1000 de Monte-Carlo, après une saison sur brique pilée annulée au printemps 2020.

Sur ses réseaux sociaux, Monfils a expliqué ressentir « une gêne en bas du mollet et celle-ci s’est amplifiée hier après-midi (samedi) » lors de son dernier entraînement.

A noter que Gaël Monfils avait connu un lancement de saison très compliqué en Australie (deux matches, deux défaites). Après sa défaite au premier tour du Grand Chelem, il avait montré son émotion en conférence de presse et expliqué qu’il manquait cruellement de confiance.

Le tennisman qui semble faire les frais de l’arrêt du circuit et du confinement, est cette fois-ci freiné par une blessure. Toutefois, dit-il, « je reste positif et optimiste pour la suite et je vais attaquer dès aujourd’hui un protocole de soins spécifique pour revenir au plus vite ».