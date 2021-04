Béni Mellal-Khénifra : Le CRI lance le programme « Izdihar » au profit des TPME

Le Centre Régional d’Investissement (CRI) de la région Béni Mellal-Khénifra a lancé, jeudi à Béni Mellal, le programme « Izdihar » d’accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME).

Le programme « Izdihar » est un dispositif permettant de fédérer les principaux acteurs en charge de l’accompagnement des entrepreneurs dans la région, afin de dispenser une offre d’accompagnement claire, cohérente, complète et à forte valeur ajoutée pour les entrepreneurs et les TPME de la région.

Pour bénéficier de ce programme, les candidats doivent s’inscrire sur une plateforme digitale dédiée, qui permettra d’orchestrer le parcours d’accompagnement en fonction du domaine de compétence de chaque intervenant (izdihar.coeurdumaroc.ma).

Dans une allocution à cette occasion, le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Béni Mellal, Khatib El Hebil, a rappelé les énormes potentialités d’investissement dont regorge la région Béni Mellal-Khénifra, appelant tous les acteurs régionaux à redoubler d’efforts afin d’appuyer la création d’entreprises et permettre de saisir les opportunités d’investissement.

Il a également souligné la nécessité d’améliorer le service d’accompagnement des TPME afin d’améliorer la viabilité des projets présentés au financement des différents dispositifs d’appui et notamment le programme INTELAKA.

Pour sa part, Mohamed Amine Bekkali, Directeur du CRI Béni Mellal-Khénifra a émis son souhait de voir cette plateforme permettre plus de visibilité sur les besoins des entrepreneurs, le parcours de chaque candidat et les résultats de l’accompagnement, précisant que la plateforme permettra de générer les rapports et les indicateurs nécessaires pour évaluer et analyser les résultats de ce dispositif, et d’apporter les ajustements nécessaires afin d’améliorer l’efficacité du programme.

Grâce à l’implication de tous ces acteurs, le programme sera déployé en mobilisant 22 conseillers en création d’entreprises et plus de 30 formateurs permanents, et qui interviendront selon un parcours d’accompagnement qui sera conçu par le CRI et ses partenaires en fonction du besoin spécifique de chaque entrepreneur.

Le programme se compose de cinq principales déclinaisons, touchant l’ensemble des aspects du cycle de vie de l’entreprise, Izdihar Hiss Al Moukawala, dont la finalité principale, comme son nom l’indique, est la stimulation de l’esprit entrepreneurial non seulement chez les entrepreneurs potentiels et les étudiants, mais également chez les élèves des collèges et des lycées de la région, afin d’inculquer la culture de l’entreprise chez les élèves dès le jeune âge.

IZDIHAR AL MOUKAWIL, qui constitue le cœur du programme, a pour objectif d’accompagner les entrepreneurs au montage et à la concrétisation de leurs projets à travers une offre complète incluant, notamment, le renforcement des capacités des entrepreneurs et leur accompagnement individualisé pour la mise au point de leurs business models, l’élaboration de leurs études de projets, l’accomplissement des formalités de création de leurs entreprises, la mobilisation du foncier et du financement nécessaires, l’obtention des autorisations et l’appui pour la conception architecturale de leurs projets.

Ces entreprises seront suivies pour leur pérennisation par le programme IZDIHAR PÉRENNITÉ. Le programme IZDIHAR STARTUP vise l’appui des entreprises innovantes, vu le besoin spécifique de cette catégorie des entreprises. Quant au programme IZDIHAR PME, il est destiné aux entreprises régionales à fort potentiel de croissance, afin de renforcer leurs capacités d’expansion au niveau national et international.

Le programme régional intégré d’accompagnement des TPME IZDIHAR, avec ses quatre composantes principales, ambitionne d’assurer l’accompagnement de plus de 2000 entrepreneurs par année, répartis sur toutes les provinces de la région et opérant dans les différents secteurs d’activité.

Le lancement officiel de ce programme a été marqué par la signature d’une convention cadre de partenariat regroupant les acteurs de l’écosystème d’accompagnement au niveau de la région, notamment, le CRI, l’ANAPEC, la CGEM, les chambres professionnelles et l’INDH. Le CRI a également signé des conventions cadre de partenariat avec plusieurs acteurs, notamment avec la CGEM pour la promotion de l’attractivité de la région, avec l’association ENACTUS pour l’accompagnement des STARTUP et avec l’école 1337 pour l’encouragement de l’entrepreneuriat dans le domaine des NTIC et de la programmation.