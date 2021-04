Tétouan : Arrestation d’un homme masqué qui appelait à la violation de l’État d’urgence sanitaire

La police judiciaire de Tétouan a procédé, ce samedi 10 avril, à l’arrestation d’un individu soupçonné d’être impliquée dans l’incitation au rassemblement, à la violation de l’état d’urgence sanitaire ainsi qu’au non-respect et à l’opposition à la mise en œuvre des travaux ordonnés par les autorités publiques.

Le suspect en question est apparu dans une vidéo portant un masque qui cachait son visage. Il incitait les citoyens à violer les dispositions de l’état d’urgence sanitaire et à se rassembler pour enfreindre les décisions des autorités publiques. Finalement, les recherches et enquêtes effectués ont abouti à son identification et à son arrestation.

Le suspect, âgé de 26 ans, a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider tous les tenants et aboutissants de cette affaire, et de déterminer les véritables motivations qui ont poussé à commettre ces actes.