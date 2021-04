Colombie : Le Royaume promu comme destination touristique de choix

En ce mois d’avril 2021, le Royaume du Maroc et la République de Colombie, ont signé deux accords bilatéraux dont l’un est relatif à l’exemption mutuelle de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires, qui vise à exempter les ressortissants d’un pays titulaires d’un passeport ordinaire et les titulaires d’un passeport diplomatique de l’obligation de visa pour les séjours de courte durée (90 jours) dans l’autre pays.

Un accord qui en dit long sur les prochaines collaborations entre les deux pays, notamment dans le domaine du tourisme. En effet, la presse colombienne promeut le Maroc comme principale destination touristique post-pandémie pour les Colombiens. Le quotidien à grand tirage en Colombie, El Tiempo, a en ce sens souligné la richesse, la diversité et les contrastes de l’offre de divertissement du Royaume.

« Lieux à visiter au Maroc maintenant que vous pouvez partir sans visa« , c’est ainsi qu’a titré le journal colombien qui explique clairement qu’« après la signature de l’accord d’exemption de visa pour les Colombiens, entre le Ministère des Affaires étrangères de Colombie et son homologue marocain, les Colombiens n’auront besoin désormais pour voyager au Maroc que de leur passeport« .

Après l’annonce de cette bonne nouvelle, de nombreux citoyens colombiens préparent d’ores et déjà leurs voyages post-pandémie pour le Maroc, et parmi les destinations qui figurent en tête de liste, il y a la cité ocre, Marrakech. « Une ancienne ville impériale dans l’ouest du Maroc et un centre économique important avec des mosquées, des palais, des jardins, son médina et des monuments historiques », décrit El Tiempo.

Après Marrakech, il y a la métropole du Royaume, Casablanca, qui figure également dans la liste des villes marocaines que les touristes colombiens voudraient visiter à l’avenir. Le quotidien met d’ailleurs en avant les potentialités touristiques de la ville, connue grâce notamment au film « Casablanca » sorti en 1942, et qui est considéré comme un chef-d’œuvre qui a contribué à renforcer le rayonnement de la métropole.

Mais pas que ! El Tiempo révèle qu' »au-delà, c’est une ville portuaire et un centre commercial donnant sur la côte atlantique. L’héritage colonial français de la ville se voit dans l’architecture mauresque, mélange du style marocain et de l’art déco européen », évoquant par la même occasion la mosquée Hassan II comme étant le « symbole de la ville« .

La perle du nord, Chefchaouen, figure également parmi les villes recommandées par le journal colombien, qui décrit la ville bleue comme « l’une des plus belles villes de ce pays, en raison de ses maisons blanches et bleues et de la lumière éclatante à longueur de journée« .

Les villes de Rabat, Assilah, Meknès, Ifrane ou encore Merzouga ont également été recommandées. Assilah est ainsi décrite comme étant « cette petite ville sur la côte atlantique aux affluents portugais (…) attrayante pour les touristes grâce à ses plages de sable fin sur les rivages de l’Atlantique« , alors que la ville de Meknès a été désignée comme la ville impériale aux multiples monuments historiques et sites naturels.

Le charme de la capitale du Royaume, Rabat, n’est pas laissée pour compte. Elle est citée comme étant la « quatrième ville impériale du Maroc, qui a un curieux mélange de tradition historique et modernité« , tandis que Merzouga est évoquée comme étant la porte d’entrée du vaste désert marocain.

« C’est un joyau très populaire aux yeux des touristes du monde entier. Merzouga est une petite ville située dans le sud-est du Maroc, connue dans le monde entier pour ses beaux paysages et l’immensité de ses dunes« , est-il souligné.