Une tentative de trafic de 1.500 comprimés psychotropes avorté à Laâyoune

Une tentative de trafic de 1.500 comprimés psychotropes, dissimulés dans un colis en provenance d’un pays européen, a été avortée, vendredi, par les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Laâyoune.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que les services de la préfecture de police de Laâyoune avait interpellé, jeudi, un individu de 30 ans aux antécédents judiciaires en train de réceptionner un colis en provenance d’Europe et renfermant 97 grammes de cocaïne.

Et de préciser que les enquêtes et investigations menées ont permis de déterminer la date et lieu de réception du second colis qui contenait les comprimés psychotropes saisis.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier l’ensemble des personnes impliquées dans cette affaire et de déterminer les éventuelles ramifications nationales et internationales de cette activité criminelle.