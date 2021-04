Quelques syndicats du secteur de l’éducation nationale ont dénoncé les dernières répressions qu’ont subies les enseignants ayant manifesté récemment, en particulier, les contractuels qui ont envahi les rues de la capitale malgré l’interdiction de la Wilaya de Rabat. Cela a donné suite à plusieurs arrestations dans les rangs des contractuels, dont certains ont été placés en garde à vue avant d’être libérés ensuite, en attendant leur comparution.

Ainsi, et lors de sa réunion tenue à distance le 8 avril 2021, le Bureau national du Syndicat National de l’Enseignement (SNE) affilié à la Confédération démocratique du travail (CDT) a discuté de l’évolution de la situation éducative au Royaume caractérisée par la répression musclée des manifestations pacifiques, les arrestations des enseignants contractuels qui ont été déférés devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat, et les initiatives prises pour soutenir le corps enseignant.

« Ce qui se passe indique que le Maroc est en décalage dans le temps, et que le temps d’hier se prolonge dans celui d’aujourd’hui, ce qui nous renvoie vers ce qui s’est passé les 10 et 11 avril 1979, et les arrestations et procès des militants du syndicat national de l’enseignement, qui a affronté l’oppression avec une fermeté héroïque en vainquant les adversaires des employés de l’enseignement et les ennemis des libertés syndicales« , a rappelé le syndicat dans un communiqué parvenu à Hespress Fr.

Tout en liant ce qui se passe aujourd’hui à hier, et en rappelant la répression, les arrestations, les procès des cadres de l’éducation, les valeurs de lutte pour défendre les droits des travailleurs, y compris le droit de manifester et le droit de grève …, le bureau national du SNE a décidé de ne pas lâcher prise et opte ainsi pour l’escalade en annonçant une seconde semaine de colère allant du 9 avril au 16 avril.

Au programme, une grève nationale ce samedi 10 avril, l’organisation de sit-in de protestation de la part des responsables syndicaux devant les directions provinciales le 15 avril prochain, ainsi que la tenue de grèves aux niveaux provincial et régional, tout en portant le brassard de protestation.

Selon le SNE, le traitement final du dossier des enseignants contractuels passe par leur intégration, dans leur totalité, au statut du secteur de l’éducation nationale, et de ce fait, dans le système de la fonction publique. Il s’agit là de l’une des revendications phares des enseignants contractuels.

Rappelons que plusieurs enseignements contractuels ont été libérés vendredi après avoir comparu devant le procureur, qui a tout de même décidé de les poursuivre en liberté pour des accusations de rassemblement, violation de l’état d’urgence sanitaire et les outrages à la force publique.

A leur sortie, ils ont été accueillis en héros par leurs collègues, qui ont fait part de leur détermination à pour suivre la lutte et à jouir pleinement de leur droit de d’exprimer et de manifester. Ils justifient cette escalade par l’absence de signes concrets de la part de la tutelle pour ouvrir le dialogue et traiter sérieusement leur dossier revendicatif.