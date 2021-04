Bourse de Casablanca: Une semaine dans le vert

C’est dans le vert que la Bourse de Casablanca a clôturé la semaine du 05 au 09 avril 2021, son indice principal le Masi prenant 0,06% à 11.579,84 points.

Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), composé des 20 entreprises les plus liquides, a avancé pour sa part de 0,06% à 944,13 points, et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a stagné à 9.408,72 points.

Dans ces conditions, les performances « Year-To-Date » (YTD) de ces trois baromètres se trouvent respectivement placées à +2,59%, +2,09% et +2,38%.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 0,34% à 10.579,49 points et le FTSE Morocco All-Liquid a pris 0,10% à 9.894,07 points.

Cette tendance haussière est également confirmée par l’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » qui a avancé de 0,12% à 883,09 points.

Sur le plan sectoriel, 13 compartiments des 24 représentés à la cote ont terminé la semaine sur une note négative, les secteurs « Loisirs et hôtels », « Sociétés de portefeuilles-Holdings » et « Sylviculture et Papier » ayant enregistré des replis respectifs de 4,13%, 2,67% et 2,26%.

Du côté des gagnants, le secteur « Industrie pharmaceutique » (+9,44%) a réalisé la meilleure performance de la semaine, devançant celui des « Boissons » (+2,30%) puis Bâtiments et matériaux de construction (+2,20%).

Dans la foulée, le volume global des échanges s’est chiffré à plus de 396,01 millions de dirhams (MDH). La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 599,99 milliards de dirhams (MMDH).

S’agissant des meilleures performances hebdomadaires, elles ont été signées par Sothema (+10,33%), Centrale Danone (+8,06%) et S.M Monétique (+5,83%).

En revanche, Alliance, Ennakl, et Risma ont accusé les plus forts replis avec respectivement -5,20%, -4,66% et -4,13%.

Avec un volume transactionnel de plus de 59,46 MDH, Afriquia Gaz a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 17,55% des transactions, suivi de Microdata avec 46,73 MDH (13,80%) et LafargeHolcim Maroc avec 33,38 MDH (9,86%).