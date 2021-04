Le Club Fintech Ensias organise son premier Hackaton

Le comité du Club Fintech Ensias organise du 9 au 11 avril 2021, la première édition du Hackaton Fintech Ensias sous le thème de : « Repenser les services financiers digitaux ».

Ambition, esprit d’équipe, compétition et dépassement de soi, quoi de mieux qu’un Hackaton pour incarner ces valeurs dans un cercle estudiantin et prouver que l’étudiant marocain est prêt à relever le challenge. C’est dans cette perspective que s’inscrit le Hackaton du Club Fintech ENSIAS sous le thème : « Repenser les services financiers digitaux », pour non seulement approuver le niveau des compétences de l’étudiant marocain, mais aussi participer au développement du domaine de la Fintech au Maroc à

travers les nouvelles idées de nos participants.

Le Hackaton Fintech ENSIAS sera une compétition, en ligne, qui va durer 48 heures nonstop, entre 12 équipes de 5 personnes des différentes universités et grandes écoles du Maroc, et durant laquelle les participants devront transformer leur idée en un prototype de produit, sous l’encadrement continu et avec l’accompagnement de nos mentors et experts à travers plusieurs ateliers de cadrage.

Et pour mieux motiver nos participants, le Club Fintech ENSIAS offre des prix aux 4 meilleurs idées jugées par notre jury d’experts à la fin de la compétition :

– 1 er prix : 15 000DHS

– 2eme prix : 10 000DHS

– 3eme prix : 5000 DHS

– Prix coup de cœur : 3000 DHS

C’est ainsi que cette 1 ère édition du Hackaton Fintech ENSIAS sera une chance en or pour nos sociétés partenaires de découvrir des idées riches et créatives, mais surtout des profils talentueux à recruter.

Le Club Fintech ENSIAS vous donne ainsi rendez-vous le 9, 10 et 11 avril 2021, à sa 1ère édition du Hackaton Fintech ENSIAS afin de présenter vos idées, mais surtout bénéficier d’un environnement d’échange qui vous aidera certainement à développer l’ensemble de vos compétences personnelles.