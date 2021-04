Coronavirus/Maroc : Moins de 50 nouvelles infections dans 10 régions

10 régions du Maroc comptent moins de 50 nouvelles contaminations du coronavirus, tandis que celle de Casablanca-Settat continue d’être en tête, ce vendredi 9 avril.

La plateforme de veille et de suivi de Hespress, covid.hespress.com/fr, détaille ainsi que le Maroc compte désormais 500.948 cas confirmés, 8.885 décès (soit un taux de mortalité de 1,77%), 487.414 guérisons, un total de 5.578.552 tests (soit une augmentation de 13.298), et 4.649 cas en cours de traitement dont 442 dans un état grave (20 sous intubation). De plus, 4.449.047 personnes ont reçu une première dose du vaccin depuis le lancement de la campagne alors que 4.103.257 en sont à la deuxième dose, a indiqué le ministère de la santé.