Tottenham Hotspur : José Mourinho veut recruter Achraf Hakimi cet été

Les prétendants se bousculent pour Achraf Hakimi. Et c’est au tour du coach de Tottenham Hotspur, José Mourinho de jeter son dévolu sur l’international marocain déjà pisté par de nombreux cadors en Premier League.

Achraf Hakimi fait tourner les têtes de nombreux clubs, particulièrement en Premier League. Bien installé à l’Inter Milan, le joueur âgé de 22 ans dispose de nombreuses options qui ne cessent d’augmenter.

Selon la presse italienne, le Lion de l’Atlas est une priorité pour José Mourinho qui a informé la direction des Spurs qu’il tentera de signer le Marocain lors de ce mercato estival, profitant de l’incertitude corporative de l’Inter.

Hakimi s’est imposé comme faisant partie intégrante de l’équipe d’Antonio Conte, contribuant six buts et six passes en 36 apparitions cette saison.

Cependant, il existe une incertitude financière autour de l’Inter et Hakimi pourrait être déchargé pour apporter de l’argent au club.

En effet, les géants de San Siro doivent vendre des joueurs afin de lever des fonds, mais sont réticents à se séparer de l’homme star Romelu Lukaku. Cela pourrait voir Arsenal profiter de l’occasion si Bellerin partait.

En effet, les Gunners veulent offrir aux Nerazzurri 50 millions d’euros pour Hakimi, soit 10 millions d’euros de plus que ce que l’Inter a payé pour l’ailier l’année dernière. Chelsea et Manchester United sont également dans la course.

L’Inter a signé Hakimi en septembre pour 40 millions d’euros, après avoir fait les beaux jours de la Bundesliga au Borussia de Dortmund.

Les Gunners pensent que le Marocain serait en mesure de porter son jeu à un niveau encore plus élevé en Angleterre. Selon la même source, il y aurait aussi une chance que le Real Madrid cherche à le signer à nouveau son joueur, ce qui pourrait être plus tentant pour le principal concerné.