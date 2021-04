Concept‌ ‌Huawei‌ ‌Seamless‌ ‌AI‌ ‌:‌ Les Marocains séduits par l’interconnectivité‌ ‌des‌ ‌appareils‌ ‌mobiles‌

Pour‌ ‌répondre‌ ‌aux‌ ‌nouveaux‌ ‌besoins‌ ‌et‌ ‌faciliter‌ ‌le‌ ‌quotidien‌ ‌au‌ ‌bureau‌ ‌ou‌ ‌à domicile,‌ ‌surtout‌ ‌dans‌ ‌cette‌ ‌période‌ ‌de‌ ‌limitation‌ ‌des‌ ‌déplacements,‌ ‌Huawei connecte‌ ‌tous‌ ‌ses‌ ‌appareils‌ ‌et‌ ‌services‌ ‌intelligents‌ ‌dans‌ ‌le‌ ‌cadre‌ ‌de‌ ‌son‌ ‌concept‌ ‌d’écosystème‌ ‌1‌ ‌+‌ ‌8‌ ‌+‌ ‌n,‌ partie‌ ‌intégrante‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌vision‌ ‌Huawei.

Les‌ ‌utilisateurs‌ ‌au‌ ‌Maroc‌ ‌et‌ ‌dans‌ ‌le‌ ‌monde‌ ‌sont‌ ‌entourés‌ ‌d’écrans‌ ‌et‌ ‌d’appareils‌intelligents,‌ ‌comme‌ ‌un‌ ‌ordinateur‌ ‌portable,‌ ‌un‌ ‌smartphone‌ ‌ou‌ ‌une‌ ‌tablette,‌ ‌et‌ ‌tous ‌sont‌ ‌utilisés‌ ‌simultanément.‌ ‌

Toutefois,‌ ‌le‌ ‌passage‌ ‌d’un‌ ‌appareil‌ ‌à‌ ‌un‌ ‌autre,‌ ‌à‌ ‌la‌ ‌fois‌pour‌ ‌un‌ ‌usage‌ ‌personnel‌ ‌et‌ ‌professionnel,‌ ‌peut‌ ‌non‌ ‌seulement‌ ‌vous‌ ‌ralentir‌ ‌mais être‌ ‌assez‌ ‌perturbateur‌ ‌en‌ ‌termes‌ ‌de‌ ‌productivité.‌ ‌ ‌

‌Seamless‌ ‌AI‌ Life‌portée‌ ‌par‌ ‌le‌ ‌constructeur fait en sorte‌ ‌que‌ ‌la‌ ‌gamme‌ ‌des‌ ‌produits‌ ‌de‌ ‌Huawei‌ ‌bénéficie‌ ‌de‌ ‌la‌ ‌plus‌ ‌forte‌ ‌inter-connectivité‌ ‌possible.‌ ‌ ‌

Concrètement,‌ ‌le‌ ‌smartphone‌‌ ‌se‌ ‌trouve‌ ‌au‌ ‌centre‌ ‌de‌ ‌cet‌ ‌écosystème‌ ‌avec‌ ‌8‌ ‌catégories‌ ‌de‌ ‌produits‌ ‌Huawei comme des écouteurs, des montres connectées ou encore des voitures intelligentes ‌et‌ ‌des‌ ‌appareils‌ ‌compatibles‌ ‌IoT‌ ‌sans‌ ‌fin‌ ‌(n),‌ ‌tous‌ ‌connectés‌ ‌par‌ ‌des‌ ‌couches,‌ ‌telles‌ ‌que‌ ‌Huawei‌ ‌Share‌ ‌et‌ ‌HiLink‌ ‌(+).‌ ‌Résultat‌ ‌:‌ ‌une‌ ‌expérience‌ ‌plus‌ ‌facile‌ ‌et‌ ‌productive.‌ ‌

‌Avec‌ ‌un‌ ‌tel‌ ‌concept‌ ‌axé‌ ‌sur‌ ‌la‌ ‌diversification‌ ‌des‌ ‌produits,‌ ‌pas‌ ‌étonnant‌ ‌que‌ ‌l’accueil‌du‌ ‌public‌ ‌ait‌ ‌été‌ ‌favorable‌ ‌en‌ ‌termes‌ ‌de‌ ‌ventes, à l’image des ‌Huawei‌ ‌Watches,‌ ‌comme‌ ‌la‌ ‌Watch‌ ‌Fit‌ ‌et‌ ‌la‌ ‌Watch‌ ‌GT2‌ ‌Pro.‌

‌Ces‌ ‌montres‌ ‌connectées,‌ ‌qui‌ ‌fournissent‌ ‌des‌ ‌mesures‌ ‌précises‌ ‌et‌ ‌complètes‌ ‌sur‌ ‌votre‌ ‌fréquence‌ ‌cardiaque,‌ ‌votre‌ ‌vitesse‌ ‌moyenne‌ ‌ou‌ ‌la‌ ‌distance‌ ‌que‌ ‌vous parcourez,‌ ‌ont‌ ‌vu‌ ‌leurs‌ ‌ventes‌ ‌augmenter‌ ‌de‌ ‌392%‌ ‌entre‌ ‌2019‌ ‌et‌ ‌2020.‌ ‌Une tendance‌ ‌qui‌ ‌se‌ ‌confirme‌ ‌cette‌ ‌année‌ ‌avec‌ ‌une‌ ‌croissance‌ ‌de‌ 374%‌ ‌entre‌ ‌le‌ ‌premier‌ ‌trimestre‌ ‌2020‌ ‌et‌ ‌le‌ ‌premier‌ ‌trimestre‌ ‌2021.‌ ‌

‌Même‌ ‌observation‌ ‌pour‌ ‌les‌ ‌produits‌ ‌audio‌ ‌de‌ ‌Huawei.‌ ‌Les‌ ‌Freebuds‌ ‌Pro‌ ‌et‌ ‌Freebuds‌ ‌3i,‌ ‌qui‌ ‌offrent‌ ‌une‌ ‌expérience‌ ‌acoustique‌ ‌exceptionnelle‌ ‌et‌ ‌ultra‌ immersive,‌ ‌affichent‌ ‌de‌ ‌belles‌ ‌performances‌‌ ‌de‌ ‌ventes‌ ‌avec 12 fois plus de produits audio vendus pendant le premier trimestre 2021 comparé à la même période en 2020.‌ ‌

‌Autre‌ ‌catégorie‌ ‌à‌ ‌succès‌ ‌:‌ ‌les‌ ‌tablettes‌ ‌du‌ ‌type‌ ‌MatePad‌ ‌Pro‌ ‌et‌ ‌MatePad‌ ‌T10,‌ ‌des‌ ‌appareils‌ ‌faciles‌ ‌à‌ ‌transporter‌ ‌et‌ ‌qui‌ ‌offrent‌ ‌des‌ ‌fonctionnalités‌ ‌avancées,‌ ‌ou‌ ‌encore‌ ‌les‌ ‌ordinateurs‌ ‌portables,‌ ‌dont‌ ‌le‌ ‌Matebook‌ ‌D15‌ ‌et‌ ‌le‌ ‌Matebook‌ ‌X‌ ‌Pro.‌

La vente des tablettes a aussi connu une croissance fulgurante avec plus de 11 fois plus de produits vendus si on compare les deux premiers trimestres des années 2020 et 2021. Quant aux laptops, et en 3 mois seulement, Huawei a réussi à vendre 2,5 fois plus d’ordinateurs portables que sur toute l’année 2020.

Huawei continuera ainsi de proposer le meilleur de la technologie au plus grand nombre avec des produits de qualité et des fonctionnalités de plus en plus innovantes.