10è Forum des jeunes du CES : Lancement officiel de l’Appel de Rabat

À l’occasion de la 10ème édition du Forum des jeunes du Conseil Economique et Social, les jeunes représentant(e)s des institutions et organisations nationales et internationales ayant participé à l’atelier « Youth leaders », tenu à Rabat à l’initiative des co-présidents du groupe thématique jeunesse des Nations Unies au Maroc, UNFPA Maroc et le Bureau de l’UNESCO pour le Maghreb, ont lancé officiellement l’Appel de Rabat.

L’Appel de Rabat signe l’engagement des jeunes afin de ne laisser personne pour compte à l’horizon 2030 et ce, dans la perspective de renforcer la place et le rôle de la jeunesse dans le développement des mécanismes favorisant la relève des défis de la crise COVID-19, et la construction des sociétés post-crise indique l’UNFPA dans un communiqué.

Cet appel a été lancé en présence de la Coordinatrice Résidente du Système des Nations Unies pour le Développement, les coprésidents du Groupe Thématique Jeunesse des Nations Unies ainsi que le point focal de la région MENA du Groupe des Nations Unies pour les enfants et les jeunes lors de la cérémonie inaugurale du Forum des jeunes du Conseil Economique et Social, qui a aussi connu l’intervention du président du Conseil, du Secrétaire général des Nations Unies ainsi que de son envoyée spéciale pour la jeunesse.

Les sessions d’échanges qui ont abouti à cet Appel ont été menées avec un groupe de jeunes femmes et hommes représentatifs de la diversité territoriale et linguistique du Maroc ainsi qu’avec des jeunes leaders venant d’autres pays pour lancer une réflexion collective concernant les défis et les opportunités de l’atteinte des objectifs de l’agenda 2030 de développement durable, et de passer en revue l’ensemble des initiatives en ligne et hors ligne phares menées par les jeunes pour les jeunes au Royaume dans le cadre de la riposte à la crise COVID-19, précise la même source.