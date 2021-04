Coronavirus: Le vaccin Johnson-Johnson fait l’objet d’une étude après des cas de caillots sanguins

Après le vaccin anti-coronavirus d’AstraZeneca, c’est au tour de celui du laboratoire américain Johnson & Johnson d’être soumis à des tests par l’Agence européenne des médicaments pour ses liens avec des cas de formation de caillots sanguins qui se sont révélés mortels dans certains cas.

Ce vaccin administré en dose unique qui utilise le même principe que celui d’AstraZeneca avec un adénovirus comme vecteur, va faire l’objet d’une étude sur des liens possibles avec des cas de thrombose comme effet secondaire.

Cette étude va être menée après que 4 cas de caillots sanguins ont été enregistrés après l’administration du vaccin, dont un cas s’est révélé être mortel. Vendredi, l’EMA, a annoncé le lancement de cette étude par sa commission pour la sûreté pour « évaluer des informations sur des incidents thrombo-emboliques » au moment où le vaccin n’a pas encore été utilisé au sein de l’Union européenne malgré son autorisation.

L’EMA a justifié cette étude par les cas recensés au cours de tests cliniques, « un cas est survenu lors d’un test clinique et trois sont survenus dans le cadre de la vaccination aux Etats-Unis », a indiqué l’agence européenne précisant que l’un d’entre eux a été mortel.

Comme pour le vaccin AstraZeneca, ces cas de thrombose ont été provoqué sur des patients ayant des niveaux de plaquettes sanguines basses. « Il a été fait état, après vaccination avec le vaccin Covid-19 Janssen, de quatre cas graves de caillots inhabituels associés à des faibles taux de plaquettes », a indiqué l’EMA.

Mercredi, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué qu’un lien entre le vaccin anti-covid d’AstraZeneca et l’apparition d’une forme rare de caillots sanguins est « plausible mais non confirmé » et a ajouté que « des études spécialisées sont nécessaires pour comprendre pleinement la relation potentielle entre la vaccination et de possibles facteurs de risque ».

De son côté, la directrice exécutive de l’EMA, Emer Cooke, a déclaré que « les caillots sanguins inhabituels associés à des plaquettes sanguines basses devraient être répertoriés comme des effets secondaires très rares » du vaccin AstraZeneca, notant qu’aucun facteur de risque comme l’âge, le sexe ou les antécédant médicaux n’a été identifié.

« Une explication plausible de ces effets secondaires rares est une réponse immunitaire au vaccin », a ajouté Mme Cooke, rappelant que celui-ci est « très efficace » et « sauve des vies ».