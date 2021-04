Homologation du tabac chauffé au Maroc : Comment cela va-t-il se passer pour PMI

Le 1er avril 2021, la nouvelle grille des tarifs de vente de cigarettes a été publiée au Bulletin Officiel. Et devinez quoi ? Les produits de tabac chauffé y figurent. En effet, les Heets de Philip Morris, qui est un produit de tabac chauffé à risque réduit, ont été enfin homologués par la commission en charge des prix de produits de tabacs sur le marché marocain.

Après des années d’attentes, le produit de tabac chauffé de PMI (Philip Morris International) sera enfin autorisé à la vente au public au Maroc, et du coup, le premier produit de tabac chauffé autorisé dans le pays. Comment cela va-t-il se passer ? Comment le produit sera-t-il adapté au pouvoir d’achat des adultes marocains souhaitant opter pour un produit à risque réduit ou encore où et quand le produit sera-t-il commercialisé ?

Autant de questions auxquelles a bien voulu répondre Jalal Ibrahimi, Directeur général de Philip Morris Maroc. Pour la première question, Ibrahimi nous a expliqué que la commercialisation de produits sans fumée scientifiquement fondés ne suffit pas seule à convaincre les fumeurs adultes d’arrêter les cigarettes et de switcher vers des produits sans combustion, surtout s’ils ne sont pas au courant de l’existence de ces mêmes alternatives.

Dans ce sens, il est important selon le responsable à PMM de sensibiliser les fumeurs adultes à ces produits sans fumée et à la manière dont ils doivent les utiliser. « La catégorie du tabac chauffé étant nouvelle, le géant du tabac se trouve ainsi confronté à plusieurs défis inédits, tel que le temps nécessaire pour sensibiliser et expliquer aux fumeurs adultes la différence entre ces produits sans combustion et les cigarettes », souligne Jalal Ibrahimi.

S’agissant du prix de ce produit alternatif et son adaptation au pouvoir d’achat du Marocain, notre interlocuteur a tenu à noter un point important à savoir que les HEETS sont des consommables et leur utilisation nécessite d’abord l’acquisition de l’appareil IQOS qui chauffe le tabac.

Actuellement les consommables Heets sont homologués à un prix de 35 DH/ paquet (comme publié sur le BO), a indiqué notre interlocuteur. Concernant la machine IQOS, dans les 64 marchés où elle est déjà commercialisée, son prix varie entre 600 DHS et 1600 DHS en fonction des générations d’appareils.

« Dans ce sens, il est important de noter que fournir un produit fiable, scientifiquement fondé et de qualité est encore assez coûteux. Par conséquent cela se reflète dans son prix de vente. Cependant, comme pour toute nouvelle technologie, le coût du dispositif continuera de baisser avec le temps. Nous nous sommes engagés à mettre des produits à risque réduit à la disposition de tous les fumeurs qui, autrement, continueraient à fumer. Et nous cherchons en permanence des solutions créatives pour les rendre accessibles à tous les fumeurs adultes, y compris ceux à faible pouvoir d’achat« , a précisé Ibrahimi.

Où et à partir de quand les Heets seront-ils commercialisés ?

« Concrètement, l’homologation d’un produit de tabac est une autorisation pour le vendre sur le marché avec un prix spécifique », répond notre interlocuteur, notant, ainsi, et suite à cette étape d’homologation, PM va commencer le processus de planification du lancement y compris les différentes étapes de logistique et de distribution.

« Étant donné que c’est une première pour un produit de tabac chauffé au Maroc, la préparation pourrait nécessiter plus de temps que dans le cas des cigarettes. Cependant, nous espérons finaliser ce processus avant la fin de cette année« , explique à Hespress Fr le Directeur général de PMM.

Il y a quelques années, PMI a exprimé son ambition d’arrêter, à l’avenir, la fabrication et commercialisation de cigarette combustible et passer vers des produits alternatifs et à risque réduit prouvé scientifiquement. D’où le lancement de son produit de tabac chauffé.

Une ambition que Jalal Ibrahimi n’a pas manqué de rappeler. « PMI dans le monde s’est engagée à arrêter la vente de cigarettes dès que possible. Le Maroc ne fera certainement pas exception« , conclut notre interlocuteur.

12,7 millions d’adultes dans le monde sont passés à IQOS

Au 31 décembre 2020, IQOS, produit de tabac chauffé de PMI, est disponible à la vente sur 64 marchés dans des villes clés ou à l’échelle nationale. D’ailleurs, PMI estime qu’environ 12,7 millions d’adultes dans le monde sont déjà passés à IQOS et ont arrêté de fumer.

La multinationale est, paraît-il, en train de mener une Big transformation dans l’industrie du tabac pour créer un avenir sans fumée et, à terme, remplacer les cigarettes par des produits sans fumée au profit des adultes, de la société, de l’entreprise et de ses actionnaires.

De plus, PMI exporte une version de son Appareil IQOS Platform 1 et ses consommables au Groupe Altria Inc. pour la vente sous licence aux États-Unis, où l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (US-FDA (Food and Drug Administration)) a autorisé leur commercialisation en tant que produit de tabac à risque modifié (MRTP), estimant qu’une ordonnance de modification de l’exposition pour ces produits est appropriée pour promouvoir la santé publique.