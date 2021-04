Inclusion financière: Appel à la mise en place d’un cadre règlementaire pour le Crowdfunding

Le Conseil National d’Inclusion Financière a recommandé la mise en place à court terme d’un cadre règlementaire pour permettre le crowdfunding et de poursuivre les travaux pour généraliser le paiement mobile.

Lors de sa deuxième réunion, tenue sous la présidence du ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration et président du Conseil National d’Inclusion Financière (CNIF), Mohammed Benchaaboun, et du gouverneur de Bank Al Maghrib, Abdellatif Jouahri, qui est par ailleurs président du Comité stratégique du CNIF, ont recommandé d’accélérer les travaux permettant de réguler le financement collaboratif, le Crowdfunding, et cela, en mettant en place un cadre réglementaire à court terme.

Le membres ont émis lors de cette réunion plusieurs autres recommandations pour développer le chantier de l’inclusion financière qui a des « effets directs et tangibles en matière d’amélioration des conditions économiques et sociales des segments cibles, principalement les jeunes, les femmes, les ruraux et la Très Petite Entreprise », a noté un communiqué du Conseil.

Parmi ces recommandations, le Conseil appelle à la poursuite des travaux pour le développement du paiement mobile afin d’en faire un vecteur central de l’inclusion financière qui sera bénéfique aux commerçants et aux agents de proximité. Il appelle en ce sens au déploiement de la communication institutionnelle et le renforcement de l’éducation financière des populations concernées pour faire progresser cette réforme.

Le Conseil s’est également intéressé aux populations rurales en appelant à l’approfondissement du diagnostic et de l’analyse des besoins spécifiques des acteurs du monde rural afin de diversifier les offres et les produits de financement qui leur sont destinés.

Dans le cadre législatif, le CNIF recommande l’accélération de la réforme du cadre législatif et réglementaire régissant le secteur de la micro-finance ainsi que du Bureau d’Information sur le Crédit qui feront avancer les chantiers de la stratégie d’inclusion financière.

Le Conseil a également mis l’accent sur la nécessité d’adapter la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière face aux réformes structurantes lancées dernièrement notamment dans la facilitation et l’appui de la réforme du système national de la protection sociale. Il a en ce sens, recommandé la mise en place d’un groupe de travail dédié à l’appui au déploiement du chantier de protection sociale lancé par le Roi Mohammed VI, ainsi qu’à l’accélération de l’expérience pilote portant sur la dématérialisation des aides scolaires du programme Tayssir.