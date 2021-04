Nouvelle conception révolutionnaire pour le Tout Nouveau Hyundai TUCSON

Hyundai vient de dévoiler sur ses réseaux sociaux la vidéo de son tout nouveau Tucson. Ce véhicule surprenant pose les bases d’une nouvelle référence en matière d’innovation dans son segment, à travers l’alliance du design, de la technologie et de la performance.

Le Tout nouveau Tucson est la quatrième génération du best-seller de Hyundai… ce qui fait de lui le champion des ventes de la marque au niveau national et mondial aussi dans la catégorie des SUV, il fait son entrée sur le marché marocain le 9 Avril 2021 avec un nouveau look avant-gardiste s’inscrivant dans lignée de l’identité stylistique de la marque « Sensuous Sportiness ».

Un design extérieur qui fait sa révolution

Icône de sophistication et d’expérimentation, TUCSON Nouvelle Génération affiche un design révolutionnaire mêlant surfaces sculptées et lignes dynamiques une exclusivité sur le segment SUV. Plus grand et plus large, il combine des profils anguleux, des proportions dynamiques et des surfaces ciselées. Résultat : un look avant-gardiste qui ne renie aucunement la nature robuste du SUV.

L’aspect chromé foncé de la calandre disparaît au profit de formes géométriques et ceci grâce à une technologie d’éclairage à demi-miroirs, lorsque les feux de jour LED s’allument, les sections extérieures de la calandre prennent des allures de pierres précieuses, pour une signature lumineuse unique et high-tech.

Grâce à sa bande latérale qui relie de manière fluide l’avant et l’arrière, ainsi qu’à la moulure de contour éclairé, le tout nouveau Tucson est plus attrayant que jamais, les toutes nouvelles arches de roue angulées et le revêtement latéral contrasté crée un profil séduisant et intemporel qui rend le tout nouveau TUCSON plus luxueux.

Associée à son style de conception futuriste, la grille 3D et les surfaces en forme de bijou attirent instantanément l’attention sans oublier le look sportif des feux combinés arrière qui combine une disposition large et emblématique, créant un effet original lorsqu’ils sont activés ainsi conférant au tout nouveau Tucson un caractère fort et audacieux sur la route.

Confort intérieur et agrément accrus

Comme à l’extérieur, l’intérieur du Tucson Nouvelle Génération est encore plus impressionnant, avec des détails audacieux, spacieux et confortable, aux écrans innovants de type ouvert qui reflètent une atmosphère de haute technologie conçue pour que vous vous sentiez en sécurité, détendu et confiant.

Les formes verticales et sensuelles du panneau central entièrement intégré ont été inspirées par les chutes d’eau. Les doubles baguettes ornementales argentées qui vont du panneau central aux portes arrière harmonisent les revêtements, de qualité supérieure, soigneusement superposés dans des tons neutres complémentaires. Tout l’intérieur se pare de matériaux premium au toucher doux et aux formes fluides, rehaussant la qualité de l’habitacle.

Le tout nouveau TUCSON possède les meilleurs avantages que peut offrir un SUV en termes d’équipements intérieurs pour une conduite plaisante, le Tucson Nouvelle génération dispose d’un Cluster conventionnel de 4.25’’ ou 10.25 » (selon version) harmonieusement placé dans le cockpit , le cluster numérique change son éclairage d’ambiance selon le mode de conduite choisi : Eco – Sport – Smart, il affiche les informations essentielles à la conduite comme le statut des équipements de sécurité activés, l’autonomie restante et bien plus encore …

Épuré et élégant, l’habitacle intègre en toute transparence des technologies de pointe. Pour pouvoir profiter d’une expérience digitale personnalisable grâce à une console centrale et un écran tactile 8’’ multimédias ou encore un écran tactile 10” avec système de navigation offrant un accès simple et fluide à vos connexions ainsi qu’aux commandes du véhicule.

Le système de climatisation automatique bi-zone (disponible selon versions) répond désormais aussi bien aux besoins des passagers arrière qu’à ceux des occupants des places avant. Les sièges ventilés à l’avant et les sièges chauffants à l’avant et à l’arrière rehaussent encore plus le confort du conducteur ainsi que des passagers.

Sécurité de pointe pour des trajets sereins

La sécurité a toujours été une priorité pour Hyundai. Chose qu’on retrouve également dans le tout nouveau Tucson – équipé de la technologie SmartSense.

Doté de systèmes d’aides à la conduite de pointe et d’équipements de sécurité active très innovants, TUCSON Nouvelle Génération renforce la sécurité et vous procure une tranquillité d’esprit pour vous et vos proches pour des trajets en plus sereins.

Tucson Nouvelle Génération est doté d’un système de six airbags optimisés. Ce système évite aux occupants des places avant de se cogner l’un contre l’autre en cas de collision, réduisant ainsi le risque de blessures graves. Lorsque le déploiement des airbags est déclenché à la suite d’un impact frontal ou latéral, le système de freinage multi-collision serre automatiquement les freins d’urgence afin de réduire le risque de collisions secondaires ou multiples.

Egalement équipé d’un système d’aide au suivi de voie (LFA), il maintient le véhicule au centre de sa voie de circulation pour une sécurité accrue. Utilisant la caméra avant pour identifier la voie de circulation, le système (LFA) agira automatiquement sur la direction pour corriger la trajectoire du véhicule et le maintenir au centre de sa voie. Ce système fonctionne de concert avec l’assistance active au maintien de voie (LKA), qui empêche tout franchissement de ligne involontaire et détecte désormais les bas-côtés en plus des marquages au sol. (Disponibles selon versions)

Pour encore plus de sérénité, Tucson Nouvelle Génération est doté de toute une série de fonctions permettant d’accroître la visibilité sur la route. Surveillance active des angles morts (BCA) : ce système applique désormais le freinage différentiel, en plus d’émettre des avertissements sonores et visuels, afin d’empêcher le véhicule d’entrer en collision avec d’autres véhicules lors d’un changement de voie.

Le moniteur de vue des angles morts (BVM) constitue une exclusivité sur ce segment. Lorsque le conducteur active le clignotant, l’un des deux cadrans principaux des compteurs digitaux de 10,25’’ (Disponibles selon version) affiche une vue de l’angle mort du côté concerné. Il permet d’améliorer la vision offerte par les rétroviseurs extérieurs, et garantit également une meilleure visibilité par temps sombre et pluvieux.

Motorisation puissante

Pensé pour réduire le niveau d’émissions sans compromettre le plaisir de conduite, le TUCSON Nouvelle Génération est disponible en motorisation Diesel 1.6 litres Smart Stream à injection directe, quatre cylindres. Le moteur de 1,6 litre délivre une puissance estimée de 136 chevaux, couplé à une boîte de vitesses manuelle 6 rapports avec un couple maxi estimé de 280/1500~3000rpm ainsi qu’une transmission automatique à 7 rapports pour une efficacité et une puissante accélération et un couple maxi 320 / 2000~2250rpm.

« Après avoir vanté une riche histoire depuis sa création en 2004, nous ne voulions pas créer juste un autre modèle du SUV TUCSON. Au lieu de cela, nous voulions produire un véhicule emblématique qui étonnera nos clients et je suis heureux que le dernier TUCSON reflète cela à tous les points de vue. Repoussant les limites du segment pour réinventer à peu près tout, à travers l’utilisation des meilleures technologies, nous avons créé une voiture extraordinaire qui est séduisante, solide, robuste, spacieuse, polyvalente et sportive« , a affirmé Bang Sun Jeong, vice-président, responsable des opérations Moyen-Orient et Afrique chez Hyundai.

Pour ajouter: « Avec un large éventail d’améliorations significatives, nous sommes convaincus que le tout nouveau TUCSON dépassera les attentes de nos clients« .

Les clients du Tucson Nouvelle Génération pourront choisir entre six coloris extérieurs disponibles au choix : Noir – Blanc – Gris Argent – Gris Fonce – Bronze – Bleu.