Mort du prince Philip: Les réactions internationales s’enchainent

Les réactions et les condoléances suite au décès de l’époux de la reine Elizabeth, le prince britannique Philip, se sont enchainées vendredi, pour saluer la vie du prince, décédé à quelques mois de son 100ème anniversaire.

Premier à s’exprimer suite au décès du prince Philip, le Premier ministre britannique, Boris Johnson a salué « la vie et le travail extraordinaires » du prince devant Downing Street, en présentant ses condoléances à la reine Elizabeth II et la famille royale.

« Nous sommes en deuil, avec Sa Majesté la reine, nous lui présentons nos condoléances, à sa famille » et « la nation et le royaume offrent leurs remerciements pour la vie et le travail extraordinaires du prince Philip, duc d’Edimbourg ».

Décédé vendredi à l’âge de 99 ans, le prince Philip d’origine grecque et danoise, a succombé après une hospitalisation prolongée en mars suite à une opération chirurgicale cardiaque. Pour épouser la reine, il a dû renoncer à son titre de prince de Grèce et du Danemark pour prendre la nationalité britannique et devenir duc d’Edimbourg. En 2009, il avait battu le record de longévité des conjoints des rois et reines britanniques et il a à son actif pas moins de 22.000 engagements publics officiels auxquels il a participé depuis 1952.

Le palais de Buckingham a annoncé vendredi le décès de l’époux « bien aimé » de la reine britannique en exprimant le « profond chagrin » de cette dernière. « Son Altesse royale est décédée paisiblement ce matin au château de Windsor », ajoute le communiqué précisant que « d’autres annonces seront faites le moment venu ».

Réagissant à la mort du prince, le Premier ministre australien Scott Morrison, dont le pays fait partie du Commonwealth, a ordonné la mise en berne des drapeaux. Le prince Philip « incarnait une génération qu’on ne reverra jamais », a-t-il déclaré.

« Toute la famille du Commonwealth se rassemble dans la peine et la gratitude pour le décès et la vie du prince Philip. Que Dieu vous bénisse, de la part de tous ici en Australie », a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a salué la carrière « remarquable » du prince Philip, tandis que Berlin a affirmé qu’il avait vécu « une longue vie au service de son pays ». Pour sa part, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu a estimé qu’il sera « très regretté en Israël ».

De son côté, l’ancien président américain George W. Bush a estimé que « tout au long de sa longue et remarquable vie, il s’est consacré à de nobles causes et aux autres. Il a représenté le Royaume-Uni avec dignité et a apporté une force et un soutien sans limites à la couronne » britannique.