Sous le thème « Doing Business in Benin”, l’Association Marocaine des exportateurs (ASMEX) a organisé un webinaire en partenariat avec le cabinet Harvard Consulting. La rencontre, qui avait pour objectif d’identifier les opportunités commerciales pour les exportateurs marocains, s’est tenue le 07 avril 2021 et a été animée par Philippe Cordier, expert en management opérationnel, de la performance individuelle et collective et de la gestion des risques interculturels.

Le Bénin fait partie de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), rappelle l’association dans un communiqué à l’issue du webinaire. Elle poursuit que le pays représente un marché de 11,8 millions d’habitants et un PIB de 15,4 milliards de dollars.

En termes de croissance, le PIB béninois est passé de 14,26 milliards USD en 2018 à 15,29 milliards USD en 2020, et les prédictions indiquent une augmentation à 19,22 milliards USD d’ici 2022. La répartition de l’activité économique par secteur révèle que les services représentent 42,9% de l’activité, contre 38,0% pour l’agriculture et 19,1% pour l’industrie. Le flux d’investissement direct étranger a quant à lui augmenté de 201 millions USD en 2017 à 230 millions USD en 2019.

En termes d’opportunités pour les exportateurs marocains, Philippe Cordier, cité dans le communiqué, a identifié trois secteurs d’avenir. Il s’agit du tourisme, la transformation des produits alimentaires et les énergies et hydrocarbures. Le tourisme d’affaires, écologique et d’agrément constituent selon l’ASMEX, un important domaine à forte potentialité notamment en termes de besoins en infrastructures hôtelières.

La transformation agroalimentaire quant à elle est un secteur d’avenir au Bénin, poursuit la même source, où l’agriculture est la 1ère source de richesse et génère 88% des recettes d’exportation. Finalement, l’association estime que le secteur des énergies et des hydrocarbures est une opportunité pour les investisseurs du fait des nombreux avantages douaniers et fiscaux mis en place par le gouvernement en relation avec ces domaines d’activité.

Le Bénin est un pays au profil particulier dans la région avance l’association notant que de nombreuses réformes sectorielles ont été mises en place depuis 2016, avec une volonté de développer les capacités économiques et les investissements étrangers. Le pays a procédé à une réduction des impôts de 25% à 50% sur les sociétés nouvellement créées, durant les 3 premières années d’activité.

La mise en place d’un Code des Investissements, de Zones Economiques Spéciales et d’une Zone Franche Industrielle bénéficie aussi aux investisseurs à travers de nombreux avantages fiscaux et une facilitation des processus de transfert des marchandises. L’Association note également que le taux d’inclusion des services financiers est de 77,83%, et que le Bénin possède la meilleure pénétration des services financiers au sein de l’UEMOA.

Les échanges commerciaux entre le Maroc et le Bénin représentent 104,7 millions USD en exportations marocaines et 90.6 milliers USD en exportations béninoises indique l’ASMEX, tandis que les produits les plus exportés par le Maroc en direction du Bénin sont les engrais (65,9 millions USD), les sucres et préparations sucrées (10 millions USD), les équipements électriques (7,2 millions USD) et les viandes et poissons (6,5 millions USD). A l’inverse, les produits les plus importés par le Maroc sont le bois et le charbon (51,7 milliers USD) et les fruits (37,5 milliers USD).