Start-ups : CDG INVEST lance la troisième promotion du programme 212Founders

La troisième promotion du programme 212Founders est désormais lancée. Initié par CDG Invest, la branche investissement du Groupe Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), le programme propose un accompagnement de haut niveau délivré par des entrepreneurs et des mentors de renom, avec un financement allant jusqu’à 3M MAD en Amorcage et 10M MAD en Série A.

212Founders a pour but de faire émerger des startups d’envergure mondiale à partir du Maroc. Qu’il s’agisse d’entrepreneurs confirmés, de salariés expérimentés ou de jeunes diplômés souhaitant se lancer dans l’entrepreneuriat, le programme est ouvert à tous les entrepreneurs à haut potentiel disposant au minimum d’un MVP (minimum viable product).

Depuis son lancement en septembre 2019, le programme 212Founders a accompagné 45 startups à travers deux promotions.

Ouvert aux entrepreneurs de toutes nationalités ayant un lien avec le Maroc (fondateur marocain, base opérationnelle au Maroc ou opérant sur le marché marocain), sans restriction de secteurs, 212Founders privilégie les équipes aux profils complémentaires et capables d’exécuter un projet en lien avec leur domaine d’expertise.

Les start-ups sélectionnées doivent également disposer d’un MVP (Minimum Viable Product) et afficher une ambition internationale, tout en démontrant le caractère innovant de leur projet.

Accompagnement sur mesure et dispositif de financement entrepreneur-friendly

Au même titre que les premières promotions, la nouvelle cohorte de startups bénéficiera d’un accompagnement à chaque étape du parcours.

En effet, les projets retenus par 212Founders bénéficieront d’un programme complet d’accompagnement et de financement aux meilleurs standards internationaux. Un dispositif de financement entrepreneur-friendly a été mis en place dans ce dessein. *

Il se décline en deux phases, une phase d’amorçage, appelée Seed, où chaque start-up peut bénéficier d’une enveloppe allant jusqu’à 3 millions de dirhams, suivie de la phase Série A qui représente la phase de croissance des start-ups.

Pour l’accompagnement des start-ups sélectionnées, ce programme a prévu un système de mentorat porté par des entrepreneurs expérimentés et des experts sectoriels.

Pour rappel, 212Founders a accompagné à date deux promotions de startups opérant dans divers secteurs d’activité comme la mobilité, l’éducation, la logistique, les Market-places, l’hôtellerie, le tourisme, le SaaS (software as a service), etc.

La qualité du programme a par ailleurs été récompensée par le rapport Baobab Insights qui le classe dans le top 3 des investisseurs Seed en Afrique au cours du second trimestre 2020.

Pour cette 3è édition, la date limite de dépôt a été fixée au 04 juin 2021.