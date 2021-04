Annulation de la visite de Jean Castex en Algérie: Les relations toujours pas au beau fixe

La visite du Premier ministre français Jean Castex, attendue pour dimanche en Algérie a été annulée à la dernière minute après un rejet par Alger du format de ce déplacement. Alors que Alger voulait frapper un gros coup diplomatique et médiatique pour cette visite, c’est l’effet contraire qui se produit avec cette annulation.

A deux jours de cette visite annoncée cette semaine, censée marquer un réchauffement des relations tendues et méfiantes entre la France et l’Algérie, l’annulation du déplacement du Premier ministre français signifie qu’il y a encore du long chemin à faire.

Pour l’Algérie, le format choisi par la France pour cette visite, limité à 3 ou 4 ministres, n’est pas à la hauteur de ses attentes. En effet, à cause de l’épidémie du coronavirus, les autorités françaises ont choisi de constituer un comité intergouvernemental franco-algérien restreint et limité à une seule journée.

Et pour contrebalancer la restriction numérique, Paris a choisi des ministres de poids pour accompagner le chef du gouvernement comme le chef de la diplomatie, et le ministre de l’Économie, des Finances, Bruno Le Maire. Insuffisant, a répondu Alger, piquée au vif.

De son côté, la France est restée sur ses positions ne cédant pas aux caprices des autorités algériennes, ce qui a débouché sur un report, sans mention de nouvelle date, ni dans quel nouveau contexte.

Le « Comité intergouvernemental de haut niveau », co-présidée par Jean Castex et Abdelaziz Djerad, ne s’était plus réuni depuis 2017, et avec la crise des droits de l’Homme et le mouvement pro-démocratie, le Hirak, en Algérie qui dénonce le système ainsi que la présidence illégitime d’Abdelmadjid Tebboune en depuis 2019, l’organisation d’une nouvelle réunion n’a pas pu se faire.

Les ministres des deux pays devaient discuter de la coopération économique entre deux partenaires commerciaux malgré des attaques toujours aussi fortes du côté algérien. D’autres dossiers étaient également sur la table, notamment le volet sécuritaire, l’éducation, et la culture.

Alors que le président français, Emmanuel Macron a tendu la main à l’Algérie a plusieurs reprises, notamment avec le rapport Stora sur la mémoire coloniale, avec un soutien affiché au président Tebboune malgré le rejet de la rue, la réconciliation ne semble toujours pas à l’ordre du jour.