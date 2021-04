Revue de presse quotidienne de ce samedi 10 avril 2021

Ci-après les principaux titres développés par la presse nationale de ce samedi 10 avril 2021

Le Matin

• Région de l’Oriental : Un grand potentiel pour la production des viandes rouges. La région de l’Oriental, qui jouit de grandes potentialités en matière de production des viandes rouges, est en phase de devenir une région leader en termes de production et de fourniture de ce produit alimentaire au niveau national. Selon des données de la Direction régionale de l’Agriculture (DRA), les atouts de l’Oriental sont multiples et de taille, dont l’étendue des pâturages qui occupent 6,5 millions d’hectares, soit 72 pc de la superficie globale de la région, et un cheptel de plus de 4,1 millions de têtes, composé de 3,2 millions têtes d’ovins, 750.000 têtes de caprins et environ 116.000 têtes de bovins. A tout cela vient s’ajouter le savoir-faire ancestral des éleveurs de la région, notamment dans l’élevage des petits-ruminants (ovins et caprins).

• Bouchareb souligne la nécessité de coordonner les programmes d’action avec l’ONU-Habitat pour la promotion de la coopération Sud-Sud. La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb a souligné la nécessité de coordonner avec le Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat) pour la promotion de la coopération Sud-Sud, conformément aux directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Intervenant par visioconférence, lors de la première session 2021 d’ONU-Habitat, organisée les 7 et 8 avril 2021 à Nairobi, la responsable gouvernementale a relevé que la coopération Sud-Sud a été davantage renforcée par l’ouverture, en mars dernier, d’un bureau national d’ONU Habitat à Rabat, ainsi que la signature du programme pays de l’ONU-Habitat 2020-2023.

Libération

• Le FMI prévoit une croissance de 4,5% de l’économie marocaine en 2021. L’économie marocaine devrait enregistrer un taux de croissance de 4,5% en 2021, selon les nouvelles projections du Fonds monétaire international (FMI). Dans son dernier rapport semestriel sur les Perspectives de l’économie mondiale publié mardi, le FMI anticipe une croissance de 3,9% pour 2022. Cette prévision de reprise de 2021 demeure inférieure à celle de 5,2% annoncée par le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration lors du dernier Comité de veille économique du 02 avril 2021, et celle de 5,3% annoncée par le Gouverneur de Bank Al-Maghrib lors du dernier conseil de cette institution le 23 mars 2021. Ces dernières tiennent compte notamment d’une saison agricole meilleure que prévu et du déroulement favorable de la campagne de vaccination contre la Covid-19.

• Le gouvernement approuve 940 textes entre avril 2017 à avril 2021. Le Conseil du gouvernement a approuvé, sur la période allant d’avril 2017 à avril 2021, un total de 940 textes dont 263 projets de loi, 140 conventions et 537 lois organiques, a indiqué le Secrétaire général du gouvernement, Mohammed Hajoui, lors d’un Conseil du gouvernement réuni jeudi en visioconférence. Hajoui, qui présentait un exposé sur les travaux des 200 Conseils du gouvernement tenus entre avril 2017 et avril 2021, a passé en revue les différents aspects des activités du Conseil au cours de cette période, notamment les activités législatives et réglementaires relatives au Conseil. Le Secrétaire général du gouvernement a souligné le rôle central du Conseil de gouvernement au regard du système constitutionnel adopté par le Maroc en 2011.

Al Massae

• Après des réactions mitigées provoquées par l’instauration d’un couvre-feu nocturne pendant ramadan, le chef de gouvernement Saad Dine El Otmani a affirmé que quoique difficile, cette mesure a été nécessaire, soulignant que le gouvernement ne veut absolument pas restreindre la circulation des citoyens, d’autant plus qu’ils ont des rituels particuliers pendant le mois sacré. Intervenant à l’ouverture du conseil du gouvernement, El Otmani a souligné Avec l’approche du mois béni du Ramadan, un travail assidu a été mené pendant plusieurs semaines pour étudier la situation avec les parties concernées et le comité scientifique, a-t-il enchainé, notant que les experts et spécialistes restent la référence en matière de médecine, de santé et d’épidémiologie. Et en répliquant aux critiques lui reprochant de copier les mesures prises par des pays étrangers, le chef de gouvernement a affirmé que « les décisions de notre pays ne sont reproduites d’aucun autre pays, car nous avons des experts, des fonctionnaires et des départements qui, grâce à leurs expériences et expertises, élaborent des décisions nationales purement marocaines ».

Al Ittihad Al Ichtiraki

• La France salue la qualité de la coopération sécuritaire entre Paris et Rabat. Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian a salué, jeudi, la qualité de la coopération sécuritaire entre la France et le Maroc. Il a également réitéré la position de soutien de son pays au plan d’autonomie marocain pour le Sahara.Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères a eu un entretien en visioconférence, jeudi, avec son homologue marocain Nasser Bourita, au cours duquel il a évoqué les relations bilatérales très denses entre la France et le Maroc et les enjeux communs aux deux pays, notamment les conséquences de la crise sanitaire, la coordination entre les deux pays pour y faire face ainsi que les questions migratoires, a indiqué la porte-parole du Quai d’Orsay.

Assahra Al Maghribia

• Le Maroc démontre de nouveau être un partenaire indispensable de Paris dans la lutte contre le terrorisme. En transmettant des informations à la France sur un projet d’attentat contre une église le jour de Pâques, le Maroc a réussi non seulement à éviter un bain de sang à la France, mais il a démontré de nouveau qu’il est un partenaire indispensable de Paris dans la lutte contre le terrorisme, affirme le Directeur général de l’Observatoire d’études géopolitique, Charles Saint Prot. « Une nouvelle preuve de l’efficacité des services marocains et de l’excellente coopération entre ces services et ceux de la France (DGSE et DGSI) a été donnée par la transmission, le 1er avril 2021, d’informations sur un projet d’attentat contre une église par des Français d’origine marocaine », souligne le directeur de l’OEG, un centre de recherche en géopolitique et en relations internationales, basé à Paris.

• Les zones d’activités de Tanger Med ont enregistré une croissance soutenue, malgré la pandémie. Les six zones d’activités industrielles de Tanger Med ont enregistré un taux de croissance très intéressant, malgré la pandémie, a affirmé le Directeur général de Tanger Med Zones, Jaafar Mrhardy. Intervenant lors d’un webinaire organisé par Tanger Med, en partenariat avec le quotidien économique britannique « The Financial Times », Mrhardy a précisé qu’au niveau de la plateforme industrielle de Tanger Med, les six zones d’activités industrielles ont enregistré un taux de croissance très intéressant oscillant entre 5 et 10% en termes de production industrielle. « Bien que l’Europe ait connu un arrêt des activités industrielles ayant duré entre 3 et 6 mois, nous avons gardé nos activités avec des pays du continent américain à l’instar des Etats-Unis et le Canada », a-t-il expliqué.

Rissalat Al Oumma

• Le leadership de SM le Roi en matière de relèvement des défis de la pandémie de Covid-19 salué lors du Forum des jeunes ECOSOC. Le rôle pionnier de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de relèvement après la pandémie de Covid-19 a été salué lors du dixième Forum des jeunes du Conseil économique et social (ECOSOC), tenu cette semaine sous le thème « relèvement durable et résilient après la pandémie de Covid-19 ». Intervenant lors de la session réservée aux pays arabes, le Coordonnateur Régional pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord au groupe des Nations Unies pour les enfants et les jeunes, Hatim Aznague, a mis en avant le « leadership inspirant » de Sa Majesté le Roi Mohammed VI face à la pandémie de Covid-19, tant au niveau du Royaume qu’à travers la solidarité et le soutien de nombreux pays dans la lutte contre la pandémie, notamment dans le continent africain.

• Sahara marocain : Aucun processus politique n’est envisageable « sans la participation effective de l’Algérie » (médias italiens). Les médias italiens ont souligné, jeudi, qu’«il est impossible d’envisager un quelconque processus politique pour le règlement du différend autour du Sahara marocain sans la participation effective et constructive de l’Algérie ». « A travers la résolution 2548, le Conseil de sécurité des Nations Unies a placé le différend sur le Sahara dans son contexte régional approprié en soulignant le statut de l’Algérie en tant qu’acteur et partie à ce conflit, d’où l’impératif de l’implication de ce pays dans le processus politique lié à ce dossier», fait constater le site d’information italien « Notizie Nazionali ».