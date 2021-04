Netflix signe un accord majeur de streaming avec Sony

Netflix et Sony Pictures Entertainment ont conclu un accord sur plusieurs années qui débute en 2022, donnant à Netflix le droit de diffuser en streaming les plus grandes franchises de Sony, comme « Spider-Man », « Uncharted » et « Jumanji ».

Dans le cadre de ce partenariat, Sony offrira à Netflix un premier aperçu de tous les films qu’il prévoit de diffuser directement en streaming ou qu’il décidera d’exploiter ultérieurement sous licence en streaming. Netflix s’est engagé à réaliser un certain nombre de ces films durant la période de l’accord.

La durée de l’accord et ses aspects financiers n’ont pas été divulgués par les deux sociétés.

Sony est l’un des seuls grands studios de cinéma à ne pas disposer de sa propre plateforme de streaming pour distribuer son contenu.

À l’heure où la plupart des grands studios et sociétés de divertissement tentent de retirer leur contenu de Netflix pour alimenter leurs propres services de streaming, l’accord conclu avec Sony est un gain important pour la plateforme de Netflix.