Le Maroc reçoit 300 000 doses de vaccin dans le cadre du mécanisme Covax

Le Maroc a réceptionné plus de 300 000 doses de vaccin anti-Covid, dans le cadre du programme Covax initié par l’OMS, une information confirmé le ministère de la Santé ce jeudi 8 avril 2021.

Le système Covax qui vise à fournir des vaccins anti-Covid à 20 % de la population de près de 200 pays et territoires participants à ce programme, ou les autorités marocaines ? Covax qui comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faible et moyen revenu d’avoir accès aux précieuses doses aurait-il vraisemblablement du mal à fonctionner à ce point ?

Fondé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Alliance du vaccin (Gavi) et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (Cepi), Covax a conclu des accords avec des fabricants pour deux milliards de doses en 2021 et a la possibilité d’en acheter un autre milliard. Cela comprend 1,1 milliard de doses du Serum Institute of India (SII), qui produit les vaccins AstraZeneca et Novavax.

Mais malheureusement, l’Inde a suspendu il y a une quinzaine de jours ses exportations de vaccins AstraZeneca et ne devrait plus exporter de doses du vaccin Covishield, issu du transfert de technologie AstraZeneca, lors des prochaines semaines. Une mesure “temporaire” justifiée par une nationalisation des doses pour parer à la hausse de l’épidémie dans le pays.

Le programme Covax pour permettre l’approvisionnement des doses de vaccins aux pays à revenus faibles ou intermédiaires avait conclu un accord prévoyant la fourniture d’1,1 milliard de doses de Covishield, issu d’un transfert de technologie avec AstraZeneca et Novavax, auprès de l’industriel indien. “AstraZeneca a déclaré à Covax qu’il compenserait les retards de volumes d’avril et de mai”, a déclaré l’agence onusienne UNICEF.

Cette institution documents à l’appui affirme avoir expédié 307 000 doses de vaccins au Royaume, ce que confirme le ministère de la santé. Dans les documents de l’UNICEF et de l’OMS, il est dit que le Maroc dispose d’une dotation de 1 608 000 doses, conformément à ce qui est mentionné sur la liste publiée précédemment par Covax. Pour l’heure, indique l’Institution, le Royaume aurait commandé 528.000 doses et 307.200 doses lui ont été expédiées.