Le DG d’ADNOC remporte l’Energy Executive of the Year Award 2021

La Global Energy Intelligence Corporation a annoncé la sélection du Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber, directeur général de l’Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), pour le dirigeant de l’année dans le secteur de l’énergie pour 2021.

Le lauréat de ce prix prestigieux est choisi par les PDG des principales sociétés énergétiques du monde entier et sera présenté lors de la conférence annuelle Energy Intelligence, qui se tiendra du 4 au 7 octobre à Londres.

L’Energy Intelligence Group supervise le processus de nomination pour ce prix, anciennement connu sous le nom de Executive Person of the Year Award dans le secteur pétrolier, où un comité spécial recueille les nominations soumises par les dirigeants des 100 entreprises les plus importantes du monde.

Les noms sont renvoyés à un « comité de sélection » composé d’anciens lauréats du prix dans le secteur de l’énergie, dont Amin Nasser, président de Saudi Aramco en 2020, Ben Van Berden de Royal Dutch Company en 2019, Bob Dudley de BP en 2018, Patrick Boyanni de Total en 2017 et Son Excellence Khaled Al-Falih, ancien PDG de Saudi Aramco en 2016 et Rex Tillerson d’ExxonMobil 2015.

Dans une déclaration, l’Energy Intelligence Group a salué le rôle joué par le Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber dans la mise en œuvre du changement qualitatif et des processus de modernisation et de développement dont ADNOC est témoin en tant que modèle pour le développement des sociétés pétrolières nationales.

En annonçant le prix, le président d’Energy Intelligence Raja Sidawi a déclaré que le Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber se distinguait par sa capacité à innover à une époque de changements et de développement dans le secteur de l’énergie, et qu’il était en mesure de mettre en œuvre un changement qualitatif qui incluait les activités, la stratégie et la culture d’entreprise de l’entreprise.

Le Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber travaille à la mise en œuvre de la vision du leadership aux EAU dans le domaine de l’énergie, alors qu’il a repris la direction de l’Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) en 2016 pour mettre en œuvre de nombreuses initiatives de développement et de modernisation dans l’entreprise, y compris l’élaboration d’une nouvelle approche des partenariats dans les domaines de l’intelligence, la création d’opportunités d’investissement pour attirer des capitaux étrangers, le lancement d’un programme de valorisation dans le pays, la mise en œuvre du processus de souscription des actions ADNOC Distribution. Des projets et des initiatives visant à atteindre l’autosuffisance en gaz, et le lancement de programmes d’investissement et de structuration du capital, ainsi que des contrats à terme sur le brut Murban ont été récemment lancés sur le marché.

Pour contribuer au développement durable et faire face aux répercussions du changement climatique, ADNOC se concentre sur la préparation du nouvel avenir énergétique qui nécessite une production d’énergie avec des émissions de carbone minimales, en réduisant les émissions lors des processus d’exploration, de développement et de production, et en renforçant les capacités de l’entreprise sur le terrain. de la technologie de pointe pour capturer, utiliser et stocker le carbone, et la planification pour produire de l’hydrogène vert.

Le Dr Sultan bin Ahmed Al Jaber a également été le directeur général jusqu’en 2013 d’Abou Dhabi « Masdar », créé en 2006. Il continue de présider son conseil d’administration.

Depuis 2013, il est membre du Conseil des ministres du gouvernement fédéral des Émirats arabes unis, avec le poste ministre de l’Industrie et des Technologies avancées.