Lancement d’un concours pour participer à l’essor du tourisme interne

Le Département du Tourisme en partenariat avec le Département en charge de l’Enseignement Supérieur et la Société Marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT), lancent un concours nationale permettant aux jeunes étudiants de participer au développement et à l’essor du produit touristique interne marocain, en faisant appel à leur créativité, leur innovation et leur inventivité.

Cette compétition estudiantine est un appel à la transformation de l’offre touristique domestique pour qu’elle soit compatible avec les attentes des touristes marocains, mais aussi avec les nouvelles contraintes sanitaires et ce, en détectant et récompensant les idées les plus innovantes.

Il s’agit de provoquer une véritable émulation dans le vivier du tourisme domestique en constituant une banque d’idées constituée de concepts, produits touristiques, services ou solutions innovants et viables favorisant la redynamisation et la transition vers un produit touristique domestique plus innovant, compétitif et durable.

Ciblant des jeunes étudiants issus de l’ensemble des universités et établissements d’enseignement supérieur du Maroc, ce concours s’articule autour de 2 catégories majeures.

Des produits touristiques et/ou de services permettant de booster la demande du touriste marocain et s’inscrivant dans l’une des filières suivantes : tourisme balnéaire, tourisme culturel, tourisme de nature.

Des solutions technologiques innovantes permettant d’accroitre la créativité et la compétitivité des acteurs touristiques commercialisant les produits pour le tourisme interne.

Les esprits inventifs et novateurs auront jusqu’au 03 juin 2021 pour soumettre leurs candidatures sur le site www.smit.gov.ma.

La cérémonie de remise des prix se tiendra le 19 août 2021. Les heureux gagnants seront récompensés en cette circonstance solennelle en présence de hautes personnalités et d’acteurs éminents du secteur du tourisme au Maroc.