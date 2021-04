La Bourse de Casablanca clôture dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé la séance de jeudi, en bonne mine, profitant de la bonne tenue des secteurs « Sylviculture et papier » et « Industrie pharmaceutique ».

Le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, a pris 0,26% à 11.556,42 points, et le Morocco Stock Index 20 (MSI20) a avancé de 0,27% à 942,90 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est apprécié, pour sa part, de 0,25% à 9.390,58 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a progressé de 0,45% à 10.559,03 points et le FTSE Morocco All-Liquid s’est adjugé 0,30% à 9.882,10 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance « Casablanca ESG 10 » s’est bonifié, de son côté, de 0,40% à 881,84 points.

Sur le plan sectoriel, « Sylviculture et papier » s’est hissé de 2,69%, dopé par la hausse de Med Paper. Porté par la valeur « Sothema » (+1,99%), le secteur « Industrie pharmaceutique » (+1,83%) figure aussi au rang des gagnants à côté du secteur « Matériels, logiciels et services informatique” (+1,23%).

A l’opposé, le secteur « Loisirs et hôtels » a accusé la plus forte baisse (-3,99%), suivi de celui des « Sociétés de portefeuilles-Holdings » (-3,30%) et des « Boissons » (-0,34%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 75,4 millions de dirhams (MDH), réalisé majoritairement sur le marché central. La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à 598,5 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Med Paper (+2,69%), Sothema (+1,99%), Centrale Danone (+1,98%), Managem (+1,94%) et Afric Industries SA (+1,88%).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Risma (-3,99%), CDM (-3,84%), Ennakl (-3,67%), Stokvis Nord Afrique (-3,51%) et Delta Holding (-3,32%).

MA