Le Maroc devient le 3e exportateur mondial de mandarines

Selon l’Association des producteurs d’agrumes d’Afrique du Sud (CGA), le Maroc devient le troisième exportateur de mandarines.

Grâce aux importantes quantités exportées entre 2015 et 2020, le Maroc occupe une place de choix dans l’exportation des mandarines avec en moyenne plus de 508.000 tonnes de mandarines exportées par an.

Parallèlement, la Turquie a pris une position de leader dans les exportations mondiales de mandarines avec une moyenne de 759.000 tonnes par an. Elle est suivie par la Chine (2e) avec 644.000 tonnes, le Maroc (3e), l’Afrique du Sud (4e) avec 294.000 tonnes, l’Union européenne (5e) dont les exportations ont atteint 228.000 tonnes, l’Israël (6e) avec 98.000 tonnes et l’Australie (7e) avec 69.000 tonnes.

En ce qui concerne la production de mandarines, la Chine arrive en tête avec une récolte annuelle moyenne de 21,687 millions de tonnes de fruits.

Elle est suivie par l’UE (2e), qui a une production moyenne de 3,1 millions de tonnes, la Turquie (3e) avec 1,45 million de tonnes, le Maroc (4e) avec 1,172 millions de tonnes et les États-Unis (5e) avec 875.000 de tonnes.

Viennent ensuite dans l’ordre le Japon (6e) avec 873.000 de tonnes, la Corée du Sud (7e) avec 620.000 de tonnes, l’Afrique du Sud (8e) avec 370.000 tonnes, l’Argentine (9e) avec 353.000 tonnes et l’Australie ferme le top 10 des principaux pays producteurs de mandarines avec ses 340.000 tonnes.

La Chine vend la plupart des mandarines cultivées sur le marché intérieur et n’exporte que 3% de sa production. Les pays de l’UE fournissent 7% des mandarines cultivées aux marchés étrangers et l’Australie vend 20% de sa production sur les marchés étrangers. Le Maroc, quant à lui, exporte 43% de sa production de mandarines, la Turquie expédie 52% de sa récolte et l’Afrique du Sud, 79% de sa production totale de mandarines.