Zlatan Ibrahimovic jouera dans le prochain Astérix

Zlatan Ibrahimovic a plus d’une corde à son arc. Footballeur, ceinture noir, et désormais acteur, l’international suédois a été choisi pour jouer dans le prochain Astérix.

Le casting d’Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu (anciennement connu sous le nom d’Astérix et Obélix: Route de la soie), est finalisé avec la présence du seul et l’unique Zlatan Ibrahimovic pour camper le rôle de Antivirus.

L’attaquant de l’AC Milan a fait l’annonce ce jeudi sur son compte Instagram en postant une photo du nom de son personnage.

Les caméras devraient tourner ce printemps, avec des acteurs comprenant Guillaume Canet dans le rôle d’Astérix, Gilles Lellouche dans celui d’Obélix, Vincent Cassel campera César, et Marion Cotillard sera Cléopâtre.

Philippe Mechelen et Julien Hervé ont écrit le scénario, et Guillaume Canet dirige également. Le projet est produit par Trésor Films, Pathé Films et Les Enfants Terribles. La partition proviendra du musicien français Matthieu Chedid. Le projet initial était de tourner en Chine mais la production aura lieu en France et au Maroc.

Les distributeurs incluent Pathé en France et en Suisse, Leonine en Allemagne, Kinoswiat en Pologne, Unicorn dans la CEI et les pays baltes, Blitz pour l’ex-Yougoslavie, Rosebud pour la Grèce et Netflix sur une poignée de marchés sans nom. Netflix développe séparément une série basée sur l’histoire populaire des aventures d’Asterix et Obélix.