La Société Générale Maroc adopte 15 engagements en faveur du bien-être de ses collaborateurs !

En vue d’assurer l’équilibre vie professionnelle-vie privée pour son personnel, la Société Générale Maroc s’est engagée et a adopté 15 engagements en faveur du bien-être de ses collaborateurs ! A cet effet, le Président du Directoire de Société Générale Maroc, Ahmed El Yacoubi, accompagné des trois directeurs généraux et membres du Directoire, Asmae Hajjami, Mohamed Tahri et François Marchal, ont procédé fin mars 2021, à la signature symbolique des 15 engagements y afférents.

Par la signature de cette charte, les membres du Directoire de Société Générale Maroc initient une démarche

visant à soutenir et à promouvoir les comportements vertueux en matière d’organisation du travail et de respect de l’équilibre vie privée – vie professionnelle, indique souligne l’Institution.

Cette action, souligne Société Générale Maroc, s’inscrit dans le cadre d’un chantier global de diversité et d’égalité des genres qu’elle a lancé sous l’impulsion du groupe Société Générale, et qui prône : l’égalité professionnelle, la Qualité de Vie au Travail et une meilleure gestion des départs en maternité…

Elle illustre également la volonté de la banque de poursuivre cette démarche de développement de la Qualité de Vie au Travail pour la promotion d’une culture managériale respectueuse de la vie privée des salariés, est-il encore noté.

Pour Ahmed El Yacoubi, « ces engagements illustrent la volonté de notre banque à s’inscrire dans une démarche de développement du bienêtre au travail et de la promotion d’une culture managériale respectueuse de la notion d’équilibre des temps ».