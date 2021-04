ICESCO-AUF: Les changements du marché du travail et les métiers de demain en question

L’ Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a organisé ce jeudi 8 avril, un séminaire international sur « Les compétences et les métiers de demain ». Y a notamment pris part l ’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) représentée par son recteur Pr. Slim Khalbous.

Le but de cet évènement est d’examiner les changements futurs que connaitra le marché du travail et définir les métiers et les compétences requises pour améliorer la croissance socioéconomique dans les pays islamiques, précise l’ICESCO dans un communiqué.

La participation de l’AUF au séminaire, auquel prennent également part des représentants d’organisations et institutions internationales prestigieuses, et nombre d’experts et de spécialistes, vient appuyer l’accord-cadre signé le 29 mars 2021 entre les deux parties et qui a pour objet de mettre en synergie les efforts de l’ICESCO et de l’AUF pour appuyer différentes initiatives relatives à l’employabilité, et notamment sur les enjeux les métiers de demain et l’entrepreneuriat féminin, relève encore l’Organisation.

Mais pas que ! Il est également question d’appuyez les initiatives relatives à l’innovation pédagogique, et notamment pour la promotion de la culture d’anticipation et les enjeux numériques, à la recherche en francophonie scientifique, à la gouvernance et qualité avec la co-élaboration d’outils de formation et de planification pour l’ancrage de bonnes pratiques de la politique de gouvernance en particulier universitaire.