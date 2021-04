OMS: Le Maroc pays le plus avancé dans la vaccination anti-covid en Afrique

Le Maroc est le pays le plus avancé dans la vaccination contre le coronavirus en Afrique, a annoncé jeudi, l’Organisation mondiale de la Santé.

Alors que le continent africain reste à la traîne dans la vaccination de sa population notamment à cause d’un manque de moyens financiers et des problèmes au niveau de l’approvisionnement liés à une forte pression des pays développés, le Maroc s’est illustré dans sa campagne de vaccination en étant le pays le plus avancé du continent africain.

« Le Maroc est le pays le plus avancé dans la vaccination en Afrique », s’est félicitée Dr. Matshidiso Rebecca Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, lors d’une conférence de presse organisée ce jeudi par l’Organisation.

Selon les derniers chiffres annoncés par le ministère de la Santé dans son bilan livré mercredi, un total de 4.410.023 personnes ont reçu une première doses de vaccin et 4.038.083 autres sont considérées comme totalement vaccinées contre le covid-19.

Cette nouvelle intervient alors que le Maroc a enregistré ces dernières semaines un ralentissement de sa campagne de vaccination notamment à cause de problèmes d’approvisionnement chez les producteurs de vaccins.

L’Inde, premier pays producteur de vaccin, a récemment arrêté sa production de ce sérum a destination des pays étrangers, privilégiant sa population estimée à plus d’un milliard d’habitants. Le pays fait également face à un deuxième vague très importante de la pandémie et une réticence de sa population.