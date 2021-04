Bourse de Casablanca: Ouverture en légère baisse

La Bourse de Casablanca a entamé jeudi ses échanges en légère baisse, son indice principal, le Masi, lâchant 0,04% à 11.521,56 points.

Quelques minutes après l’ouverture, le MSI20, qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, cédait 0,04% à 940,04 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, perdait 0,04% à 9.362,89 points.

S’agissant des indices internationaux, l’indice FTSE CSE Morocco 15 se stabilisait autour de 10.512,82 points et le FTSE CSE Morocco All-Liquid se dépréciait de 0,05% à 9.847,88 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) « Casablanca ESG 10 » se situait à 877,68 points (-0,08%). Aux valeurs, CDM (-3,84%) accusait la plus forte baisse de la matinée, suivie de Stokvis Nord Afrique (-3,68%) et Société des Boissons du Maroc (-0,84%).

A la hausse, Med Paper s’envolait de 3,56%, devant Sonasid (+2,82%) et Delta Holding (+2,66%).